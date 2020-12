“Nino (Correa) se queda con o sin el título”.

Así de claro lo afirmó este martes el gobernador electo Pedro Pierluisi al reaccionar al hecho de que el Senado, dominado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) que preside, no le dio paso al proyecto de ley que hubiese enmendado los requisitos que debe tener el comisionado de Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) para que Correa pudiese ocupar el cargo en propiedad.

Pierluisi comentó que Correa no tendrá la preparación académica que requiere la ley que creó al Departamento de Seguridad Pública, pero sí la experiencia para ocupar la posición. Por tanto, no se propone buscarle un sustituto al rescatista, quien permanecería en el cargo de manera interina.

“Como está la ley actualmente, sí me veo impedido a nombrar a Nino Correa para ser el comisionado del Nmead. Pero, ya he dicho y repito, que Nino Correa se queda con el título o sin el título. Él va a estar en esa agencia dándonos la mano. Porque, de igual manera que ha rescatado tantas vidas que no se puede contar y que su experiencia lo faculta no para ser estudiante, para ser profesor de Manejo de Emergencias, lo queremos allí. Yo lo voy a querer allí. Si después sobre la marcha, enmiendan esa ley, pues, santo y bueno. Entonces, se pudiera nombrar en propiedad. Mientras tanto, pues, se quedará asistiéndonos en esa área”, puntualizó el gobernador electo durante una conferencia de prensa realizada en el Antiguo Casino.

Por otro lado, Pierluisi aceptó que la directora de la Autoridad de Carreteras, Rosanna Aguilar, renunció el lunes a su cargo molesta por la fuerte fiscalización a la que la sometió el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, durante la transición de gobierno.

Es que el bayamonés le sacó a relucir que tenía $210 millones sin utilizar para mejoras al Tren Urbano. De esta suma, unos $16 millones están en peligro de perder por cumplirse los 10 años sin que se realizara la obra propuesta, que era para mejoras a la boletería del tren.

“Creó malestar”, aceptó el próximo gobernador.

Dijo que Aguilar regresará a la práctica privada y no permanecerá en el cargo en el próximo cuatrienio, como le había solicitado. Por ello, expuso que ha comenzado una evaluación de otros candidatos, junto a la designada secretaria de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez.

“Estaré anunciando a la persona a dirigir la agencia en un futuro cercano”, puntualizó.