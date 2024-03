El gobernador Pedro Pierluisi catalogó como “especulativo”, “prematuro” y “no responsable” la discusión pública que se ha generado sobre cuánto pagarían los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la tarifa legada del servicio de energía, una vez la jueza Laura Taylor Swain apruebe o rechace el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) que reduciría la obligación de la agencia en un 75%.

“Es totalmente especulativo estar hablando de una posible tarifa aquí. No se sabe todavía ni cuánto es la deuda que tiene que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica”, sostuvo Pierluisi esta mañana tras ofrecer una conferencia de prensa en la que anunció un ajuste salarial para empleados del Negociado del Sistema de Emergencias del 911.

Sus expresiones se dan tras varios análisis de expertos en economía que auguran que la aprobación del PAD supondría un aumento de poco más de $8.18 o unos 27 centavos al día como mínimo, según reportó El Nuevo Día. Resaltó, además, que es el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) la única agencia con la potestad de establecer estas tarifas.

“Es un ejercicio de total especulación y yo no voy a estar diciendo cosas por decir cosas, porque suenen bonitas. Eso no es así. Eso no es responsable de mi parte como gobernador”, subrayó con un aparente aire de enfado.

Pierluisi aprovechó también la oportunidad para nuevamente rechazar que el gobierno podría “rescatar” financieramente a la AEE. Aunque se abstuvo en apuntarla directamente por no estar “imputando con nombre y apellido”, sus expresiones se dan tras que su contrincante político para las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González y la actual comisionada residente en Washington D.C., hiciera esta sugerencia.

“Lo que yo no quiero es malograr el proceso de quiebra que está en curso. Si yo me pongo a hablar de que el gobierno central va a venir al rescate a la Autoridad de Energía Eléctrica a proveerle fondos a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que va a pasar, no hay ni que ser inteligente para saberlo, es que la reducción de la deuda que queremos no se va a dar, porque la jueza va a decir ‘pérate, pueden pagar más’. Yo lo que quiero es que se apruebe el 75% de reducción y, por eso, soy tan cuidadoso en mis expresiones y jamás me pongo a decir que vengo aquí al rescate”, reiteró en tono molesto, resaltando que la deuda de la AEE asciende a cerca de $2,500 millones.

“Hablan sin saber, meramente por sonar simpáticos. Es obvio que lo que estoy diciendo es con conocimiento de causa, con las mejores intenciones, y lo que estoy diciendo es que yo jamás voy a afectar ese proceso de quiebra”, repitió.

“Si ahora se malogra el proceso de quiebra y tenemos que volver a comenzar o esa reducción termina siendo menor, entonces sí van a tener aumentos de tarifa. Si (la juez) rechaza el plan, sería nefasto. Lo que veo venir, sería peor, no mejor. Por eso, me ven tan insistente y firme que jamás nadie piense a que el gobierno puede venir al rescate de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque puede haber un aumento en la tarifa de luz. En la primera que yo diga eso, se fastidió el proceso de quiebra, para decirlo en arroz y habichuelas”, añadió.