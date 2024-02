“Si hay cualquier otra situación de endoso fraudulento, falso , eso hay que investigarlo, sea de quien sea”.

Así reaccionó el gobernador Pedro Pierluisi a la denuncia que hiciera una ciudadana de Villalba que alega no haber firmado un endoso a favor del aspirante a comisionado residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), William Villafañe.

De inmediato, Villafañe rechazó las alegaciones y, al momento, no hay querella en la Policía de Puerto Rico, en el Departamento de Justicia o en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre las imputaciones del supuesto endoso fraudulento que la electora Johannie Pérez Santos denunció en declaraciones a la prensa y en las que también participó el representante del distrito 26 por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús “Chui” Hernández.

“Lo he expresado antes y lo voy a repetir: hay veces que los endosos son objetados por la propia Comisión Estatal de Elecciones y su personal porque no se han tramitado debidamente porque falta información, porque la información que se da no es correcta, y eso ocurre. Por eso es que la gran mayoría de los precandidatos o precandidatas someten más endosos de los requeridos en ley, para asegurarse de que se cumple con el mínimo requerido”, dijo en primera instancia Pierluisi.

El primer ejecutivo agregó que ya cuando se trata de “endosos fraudulentos” son “palabras mayores” y requieren ser investigados como un delito penal.

“Ahí la persona que tramitó el endoso hizo un acto indebido que puede conllevar responsabilidad penal. Entonces, lo que yo he visto que la comisión ha hecho es que cuando detecta que uno de los procesadores de endosos ha actuado indebidamente, lo inhabilita como procesador de endosos. Y esa es la primera medida. Lo otro es que se hacen referidos. Se puede radicar una querella en la Policía o se puede hacer un referido a Justicia. Y eso lo vi que se hizo en cuanto al endoso fraudulento o falso que envuelve a la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón. En ese caso, entiendo que eso se refirió a la Policía. Y veremos si también llega a Justicia”, agregó en alusión al caso de las alegaciones que hizo la viuda del exgobernador, Nelsa López Colón, quien la semana pasada cuestionó un endoso que, aparentemente, aparece con su nombre a favor del también aspirante a comisionado residente en Washington por el PNP y opositor de Villafañe (candidato favorecido por el gobernador), Elmer Román.

Pierluisi -quien pareció sorprendido con lo que ha trascendido sobre el alegado endoso falso a favor de Villafañe- habló en términos generales y puntualizó que “si hay cualquier otra situación de endoso fraudulento, falso, eso hay que investigarlo, sea de quien sea”.

Subrayó que el peor escenario en estas situaciones es que el candidato o aspirante esté vinculado a la acción fraudulenta.

“Lo peor sería que el precandidato o la precandidata tenga algo que ver con el asunto. Eso serían palabras mayores. Si es que, a nivel de un procesador, ese procesador actuó mal, eso es una cosa. Otra cosa es que el candidato o su director de campaña tenga algo que ver con eso. Eso serían palabras mayores. Y aquí tiene que responder todo el que esté detrás de cualquier endoso falso o fraudulento”, sostuvo.

Primera Hora preguntó a portavoces de prensa de la Policía, Justicia y la CEE sobre alguna querella relacionada a las alegaciones que involucran a Villafañe, pero en ninguna de las dependencias se ha recibido alguna denuncia oficial al momento.

Por su parte, Villafañe, envío declaraciones escritas rechazando las imputaciones.

“Concluimos que no hay base de ilegalidad alguna, y que el proceso que efectuamos en diciembre fue conforme a ley”, acotó.