El aspirante a comisionado residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), William Villafañe, rechazó las alegaciones de una electora de Villalba, que aseguró no haber firmado un endoso a su favor.

Las alegaciones del endoso fraudulento fueron emitidas el domingo, cuando la electora Johannie Pérez Santos envió declaraciones a la prensa indicando que recibió una notificación sobre el apoyo al novoprogresista al que, aseguró, no beneficiar.

“Yo jamás en la vida pensé que me iba a pasar esto a mí. Yo nunca he firmado endoso alguno para Villafañe. Yo soy popular, siempre he votado por los candidatos del Partido Popular Democrático. Lo que han hecho es ilegal. Han falsificado mi firma”, señaló la joven, quien anticipó que tramitará una declaración jurada para someterla a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Ante las declaraciones de Pérez Santos, el aspirante a comisionado residente aseguró que no su campaña “no encontró” irregularidades sobre este endoso.

El también senador, que no detalló en sus declaraciones las circunstancias en que alega, consiguió ese endoso, cuestionó que el reclamo se haga a solo días de que a su adversario político en el PNP para la candidatura a Washington, Elmer Román, también se le haya cuestionado por un endoso.

“No es creíble que se haga tal alegación a estas alturas, cuando la notificación fue emitida en diciembre y se decide hacer la alegación luego de los señalamientos en los pasados días a otra campaña”, dijo Villafañe.

“Concluimos que no hay base de ilegalidad alguna, y que el proceso que efectuamos en diciembre fue conforme a ley”, agregó.

Contra Román, de otra parte, se oficializó una querella ante la CEE la pasada semana. Nelsa López Colón, viuda del exgobernador popular Rafael Hernández Colón, denunció haber sido notificada de un “endoso fraudulento” que se registró a su nombre a favor del precandidato del PNP.

La campaña de Román limitó sus expresiones apuntando a que investigan las alegación de López Colón.