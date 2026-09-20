Tan pronto como el próximo sábado, 26 de septiembre, entrará en vigor una prohibición para consumir bebidas alcohólicas -a cualquier hora- en todas las estaciones de gasolina de Camuy y sus inmediaciones.

La Ordenanza 8, Serie 2026-2027, aprobada por la Legislatura Municipal y firmada por el alcalde Gabriel Hernández Rodríguez, mantiene la venta de bebidas alcohólicas en aquellos negocios que tengan las licencias y permisos requeridos. Sin embargo, prohíbe consumirlas en estacionamientos, vehículos estacionados, aceras, entradas, salidas, espacios comunes y cualquier otra área comprendida dentro de los predios de una gasolinera.

Quienes incumplan pueden exponerse a multas de entre $3,000 y $5,000.

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“Estamos atendiendo una situación de seguridad y orden público sin impedir que los comercios que operan legalmente continúen vendiendo bebidas alcohólicas. Una gasolinera tiene un flujo constante de vehículos y personas; entendemos que el consumo de alcohol dentro de esos espacios puede generar aglomeraciones, afectar la circulación y crear situaciones que ponen en riesgo a clientes, empleados y conductores. La venta podrá continuar, pero el consumo tendrá que ocurrir fuera de los predios”, puntualizó Hernández Rodríguez.

La legislación municipal responde, según expone su texto, a preocupaciones relacionadas con personas que permanecen y consumen bebidas alcohólicas en gasolineras y sus áreas comerciales. La ordenanza señala que esa actividad puede provocar ruidos, obstrucciones al tránsito vehicular, peatonal y otras situaciones que afectan el orden público y la seguridad.

“Las gasolineras seguirán operando y los establecimientos que tengan autorización para vender alcohol podrán continuar haciéndolo dentro de los horarios y requisitos establecidos. Lo que estamos delimitando es dónde puede ocurrir el consumo. Queremos evitar que las áreas destinadas al despacho de combustible, estacionamiento y movimiento de clientes se conviertan en lugares para permanecer consumiendo bebidas alcohólicas”, agregó el ejecutivo municipal.

La prohibición se aplicará independientemente de dónde la persona haya comprado la bebida.

Para efectos de la ordenanza, el municipio también considerará como consumo abrir un envase con el propósito de ingerir su contenido dentro de los predios. Los establecimientos autorizados podrán vender bebidas alcohólicas exclusivamente para llevar y deberán entregarlas en su envase original, cerrado y sellado.

La venta permanecerá sujeta a los días y horarios establecidos en el Código de Orden Público de Camuy, así como a las restricciones establecidas por las leyes, reglamentos, licencias y permisos correspondientes.

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La ordenanza establece, además, multas escalonadas para quienes consuman alcohol en las áreas prohibidas. La primera infracción conllevará una multa de $3,000, la segunda aumentará a $4,000 y la tercera será de $5,000. Cada acto de consumo constituirá una infracción independiente.

Igualmente, las gasolineras enfrentarán sanciones si incumplen las condiciones establecidas para la venta de alcohol. Una primera infracción conllevará una multa de $5,000; en una segunda infracción, el negocio enfrentará otra multa de $5,000 y la suspensión de la patente municipal durante un año. Una tercera infracción supondrá una multa de $5,000, la cancelación de la patente municipal y un referido al Departamento de Hacienda.

Además, las gasolineras con licencia para vender bebidas alcohólicas tendrán que colocar al menos un rótulo visible que advierta sobre la prohibición de consumirlas en sus instalaciones. El incumplimiento de ese requisito conllevará una multa de $500.

La Policía Municipal de Camuy, la Policía de Puerto Rico y los funcionarios municipales autorizados podrán fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza y expedir las multas administrativas.

“Esta disposición establece responsabilidades tanto para quien consume como para el establecimiento que vende. Los comerciantes conocen lo que tienen que cumplir y las personas que compren alcohol tendrán que salir de los predios antes de consumirlo. Con eso buscamos reducir situaciones que interfieran con el funcionamiento de estos establecimientos y con la seguridad de quienes los utilizan”, agregó el también presidente de la Federación de Alcaldes.

La Legislatura Municipal aprobó la ordenanza el 16 de septiembre y el alcalde la firmó al día siguiente. La medida entrará en vigor 10 días después de aprobación.