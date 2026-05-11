El Negociado de Patrullas de Carreteras expidió 14,974 boletos por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito del 4 al 10 de mayo.

De acuerdo con las estadísticas, se intervino con 94 conductores que manejaban en estado de embriaguez y 46 no autorizados.

Además, se arrestó a otros ciudadanos por violación a la Ley de Armas, por posesión de sustancias controladas, obstrucción a la justicia y violación a la Ley 8 para la Protección de la Propiedad Vehicular en Puerto Rico, que establece un registro e inventario de vehículos de motor para combatir la apropiación ilegal, el hurto y la venta de piezas robadas.

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Los agentes ocuparon tres pistolas, un rifle 169 balas, 11 cargadores, tres frascos y dos bolsitas con marihuana, tres bolsitas con cocaína y seis pastillas de medicamentos controlados.

Como parte del plan de trabajo, en ese período, se recuperaron 18 vehículos con gravamen de desaparecido y se confiscaron tres vehículos, una motora y un “four track”.

Las fianzas por los cargos radicados totalizaron los $142,500.

En lo que va de año se han reportado 79 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 17 menos que para la misma fecha el año pasado, cuando ocurrieron 96 decesos.

En la semana se investigaron 598 accidentes de tránsito, 11 más que en el 2025.