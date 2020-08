Si los jóvenes quieren cambios sociales deben interesarse por la política, sentenció Luis Marín, vicepresidente de la Juventud del Partido Popular Democrático (PPD).

“Tengo la convicción que los jóvenes tenemos que ocupar los espacios en los partidos políticos porque de allí es que se adelanta la agenda de país”, sostuvo el joven de 23 años.

No obstante, se solidarizó con la insatisfacción de los jóvenes con los partidos políticos tradicionales, pues Puerto Rico está en un punto en el que no puede “garantizarles un futuro”.

Admitió, además, que necesitarán atraer a la juventud que se manifestó en el Verano del 19, pues “la base del PNP [Partido Nuevo Progresista] es más amplia que la del Popular”,

“Esa efervescencia del Verano del 19 tenemos que transformarla en acción política. No podemos dejar esa indignación ahí”, añadió el vicepresidente.

Pero ese no es el único factor que, aseguró, ha animado a los jóvenes a inscribirse en la Comisión Estatal de Elecciones para participar del proceso democrático.

“Hemos visto un gobierno que, en cuanto a los terremotos, no respondió necesariamente como las personas esperaban. Tenemos que entender que esa respuesta que no da el gobierno, el primer paso para cambiarlo es participando de ese proceso político. No se puede desligar una cosa de la otra”, dijo.

Sobre la pandemia, destacó la errática compra multimillonaria de pruebas para detectar coronavirus y las reveladoras vistas públicas que se realizaron.

“Esperemos que el resultado de los eventos que han sucedido, y esa respuesta negativa que se ha dado por parte del gobierno, sea reprochable por nosotros los jóvenes en las urnas”, confió.

Es por esto que animó a los jóvenes a estudiar cuáles son las funciones de las colectividades en una sociedad, sus valores y con cuáles se identifican, pues “el gobierno, indirectamente, aunque no lo queramos, está metido en nuestra vida”.

“Los partidos políticos sí tienen su función social más allá de ganar elecciones. Es potenciar un país, establecer una agenda. Los jóvenes tienen que ser parte del desarrollo, pero no criticándonos desde afuera, estando desde adentro, sentándonos y comenzando a establecer nuestras propuestas de cara al futuro”, propuso Marín.

Para él, el PPD y el PNP han sufrido un deterioro constante por su naturaleza de tomar decisiones difíciles cuando están en el poder. No mencionó nada sobre la corrupción.

“Los partidos tienen que entender que se transforman o mueren. Esa es la realidad. Y los dos partidos tradicionales, por su naturaleza de tiempo que llevan en el sistema y la historia política de Puerto Rico, tienen que escuchar al País, no pueden divorciar de sus políticas públicas el pensamiento que están trayendo las personas, los reclamos y las demandas ciudadanas”, añadió.

En cuanto a las deficiencias del partido, destacó que el status es uno de los temas que deben trabajar, ya que los divide. No obstante, indicó que ingresó al PPD, más que por el status, por la acción social.

“A la gente el estatus que le interesa es el de las carreteras, educación, pobreza, migración”, enumeró.

Y para hacerle llegar este mensaje a los jóvenes, los populares han utilizado de estrategia las redes sociales. Ahora, tras la primaria, establecerán una estrategia “mucho más efectiva y agresiva”, pero no detalló cuál será.

Asimismo, animó a los jóvenes a participar de las elecciones y les recordó que tendrán un papel “importante” por la fuerza electoral que poseen.

“Nosotros podemos significar un gran cambio si participamos todos. Al final de cuenta, participemos por quien participemos, en el 2016, en el reglón de 18-34 años había alrededor de 800,925 electores hábiles. Imagínate lo que son 800,000 votos. Tenemos una fuerza y tenemos que asumirla para que nuestros problemas se solucionen”, indicó.