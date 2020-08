Las generaciones que solo han vivido en la crisis que atraviesa Puerto Rico están en busca de alternativas fuera de los dos partidos que se han alternado en el poder.

“Los jóvenes que nacieron a finales de los 90 y principios del 2000 nacimos en la crisis. Nosotros no hemos visto un país en progreso, no hemos visto nada de lo que nos han prometido, de lo que nos han vendido. Cuando dos partidos, como el Partido Popular [Democrático] y el Partido Nuevo Progresista, llevan tanto tiempo en el poder queremos buscar cambios y las alternativas que estamos evaluando, definitivamente, están fuera de esos dos partidos”, analizó Gabriel Nieves, de 20 años.

Para el aspirante a legislador municipal en Guaynabo por el Movimiento Victoria Ciudadana, tras el Verano Boricua del 2019 el País “sí cambió, eso es indudable”.

“Yo creo que los jóvenes a partir de ese verano están un poco más despiertos y están más pendientes de lo que pasa en el País y lo que hace el gobierno”, indicó el estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.

Aunque no conoce el número exacto, Nieves destacó que en su colectividad hay, al menos, 15 jóvenes menores de 21 años aspirando a cargos electivos para municipios como: Cidra, San Sebastián, Aibonito, San Juan, Yauco y Ciales. Ahora, el reto está en motivar a sus pares a participar de los comicios.

“La mayoría de los jóvenes están buscando alternativas mayormente dentro de Victoria Ciudadana y también en el Partido Independentista. Pero la verdad es que en 2016 los jóvenes fueron el porciento que menos salió a votar, eso es una tarea que tenemos muy pendiente y estamos trabajando para que los jóvenes se inscriban y salgan a votar”, manifestó.

Para esto, el Movimiento utiliza las redes sociales para atraer a la juventud. Además, han visitado las plazas públicas y han realizado conversatorios. Antes de la pandemia, la candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, y el candidato a alcalde por San Juan, Manuel Natal, visitaron varias universidades.

En cuanto a los recientes señalamientos de alegado racismo y xenofobia contra Lúgaro, Nieves cree que esto no les ha perjudicado, al menos, con la juventud.

“Me consta que en el Movimiento Victoria Ciudadana, incluyendo a su candidata a la gobernación, tenemos un compromiso genuino de eliminar todo tipo de discrimen, como dice nuestra agenda urgente. Respecto a los jóvenes, yo creo que no les ha afectado. En el Movimiento Victoria Ciudadana sigue habiendo muchas candidaturas, incluyendo a Alexandra Lúgaro, como alternativa al bipartidismo que ya tanto nos ha hecho daño”, mencionó.

“El Movimiento Victoria Ciudadana tiene un compromiso genuino con la juventud. Se le abre participación a la juventud en los procesos internos del partido… A pesar de haber muchos jóvenes también hay muchas personas de todas las edades, todos estamos en la misma página de que queremos cambiar las cosas, queremos hacer las cosas de una forma distinta y queremos salir del hoyo que nos han dejado los otros dos partidos”, añadió.

Asimismo, aprovechó para indicarles a los constituyentes a que lean la Agenda Urgente de Victoria Ciudadana para que evalúen sus propuestas como partido, así como a las candidatas y candidatos.

“Quiero hacerles una exhortación a los jóvenes –y no jóvenes– de que se inserten en los procesos porque si queremos hacer los cambios pues tenemos que trabajar, poner nuestra palabra en nuestra acción y nada, que se inscriban, voten y que cada cual ejerza, a su juicio, el mejor voto posible… También, que participen en otros procesos políticos, que no solamente son las elecciones, que también salgan a la calle a manifestarse. La apatía no nos va a llevar a ningún lugar”, finalizó.