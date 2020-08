Proyecto Dignidad está convencido de que atraerá el voto joven con su “autenticidad” y la “firmeza en sus valores”, pues surgió de la oposición a la corrupción, mentira y mala administración de otros partidos.

Precisamente, comenzaron a recoger endosos en medio del Verano Boricua del 19, un evento que para Elaine Arrufat Berastaín y Joanne Rodríguez Veve –las dos aspirantes más jóvenes de la colectividad– representó una evolución en la mentalidad de la juventud, pero que habría que canalizarlo a través de las elecciones para lograr un cambio en el País.

“Los jóvenes dieron cátedra, junto con otros sectores, en no resignarnos ante la deshonestidad, ante la incompetencia, ante la mediocridad. La juventud se unió a diversos esfuerzos para reclamar un país honesto, un gobierno honesto, que le sirva a un país con la verdad. Que no diga ser una cosa en la pantalla y luego tras bastidores se comporten de otra manera. Porque me parece que si algo valora la juventud es la autenticidad”, mencionó Rodríguez Veve, candidata a senadora por acumulación.

Además, la madre de 37 años sostuvo que el rol de la juventud en las próximas elecciones será determinante siempre que puedan tener una “independencia de criterio”.

“El compromiso que tenga la juventud de verdaderamente escuchar a los candidatos, conocer su plataforma, sus agendas legislativas, sus propuestas, quienes son, cual ha sido su trayectoria profesional y familiar, esa tarea de evaluar a los candidatos y lo que cada uno tenga que decir para ejercer un voto responsable e informado y romper con la tradición del voto de herencia”, sostuvo.

Aunque Rodríguez Veve dijo que no hace falta una estrategia para atraer a los jóvenes más allá de hablarles “claro”, Arrufat Berastaín mencionó que, además de las redes sociales, están contactando directamente a sus números telefónicos a aquellos que los endosaron para conocer sus preocupaciones.

Ambas entienden que, quizás, sus posturas van un poco dispar con la de los jóvenes. Por ejemplo, su postura en contra del aborto y la educación con perspectiva de género.

“Tenemos unas posturas muy claras y somos conscientes que son posturas que van contracorriente porque son posturas que van en contra del “establishment”, de lo políticamente correcto… les corresponde a los jóvenes y al País evaluar nuestras propuestas en el área de economía, por ejemplo, donde creemos en una economía sostenible, que trabaje en beneficio de la persona, la familia y las comunidades. Creemos en la protección del medio ambiente, en las condiciones justas para los trabajadores, en una educación libre de ideología de género. Creemos en la libertad de creencias, creemos en la libertad de religión, creemos en la libertad de expresión porque valoramos la libertad como un derecho y un principio fundamental de la persona humana”, dijo Rodríguez Veve.

Sin embrago, Arrufat Berastaín manifestó que, de ganar las elecciones, el partido está claro en que gobernará a todo Puerto Rico y no solo al sector conservador.

“En Proyecto Dignidad queremos poder representar a todas las personas, pero siguiendo los fundamentos y principios que hemos establecidos”, dijo la candidata al Senado por el distrito de Ponce.

La también madre, de 34 años, les aconsejó a los jóvenes a evaluar sus propuestas y se distanció del Movimiento Victoria Ciudadana.

“Hay una diferencia entre la novedad y la calidad. Una cosa por ser nueva no es necesariamente lo que te conviene. Lo digo porque uno a ciegas no puede ir buscando la novedad sin examinarla, por eso los invitamos a que puedan ver la plataforma de Proyecto Dignidad, a que puedan examinar quiénes somos sus candidatos y, sobre todo, el carácter y el ‘background’ que tenemos cada uno porque es importante saber nuestra ejecutoria”, manifestó.