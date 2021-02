La inconformidad que pudieron haber tenido algunos representantes durante la vista de interpelación en la Cámara de Representantes contra la secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, no es la que tendría peso en el Senado a la hora de determinar si sería confirmada o no.

Según explicó este martes la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Ada García, la ejecución que logre tener a la hora de poner en vigor el plan de reapertura de las escuelas en medio de esta pandemia del coronavirus sería lo que tendría mayor peso.

“Estamos dando tiempo a que ejecute para demostrar que no estamos con agenda política”, puntualizó García en entrevista con Primera Hora.

De hecho, en unas declaraciones escritas, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, también hizo hincapié en que las ejecutorias de Aponte Santos serían trascendentales a la hora de determinar si podría permanecer en el cargo.

Esta oportunidad que se le concederá a Aponte Santos llega en momentos en que la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes presentó públicamente un informe en el que recomienda que sea colgada en el Senado. Para justificar la decisión, la presidenta de dicha Comisión, Deborah Soto, explicó que la secretaria demostró no ser capaz de tomar decisiones y que no estaba preparada cuando se le convocó a la vista de interpelación.

“La designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, fue evasiva a la hora de contestar preguntas de los representantes, no tiene un plan concreto para la reapertura de las escuelas, no tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en los planteles escolares y no le explicó a esta Cámara de Representantes ni al país cómo garantizará un entorno escolar seguro y saludable para nuestros niños y jóvenes. Por todo lo anterior, y por su cuestionable desempeño manejando otros asuntos en el Departamento de Educación, concluimos que la señora Elba Aponte Santos no está preparada para ejercer sus funcione como secretaria de Educación”, informó Soto.

Su contraparte en el Senado, sin embargo, entiende que hay que darle tiempo a Aponte Santos. Eso sí, informó que para la próxima semana podrían tener unas vistas públicas en la que la designada tendría que explicar el plan de apertura de escuelas propuesto en medio de la pandemia del coronavirus. Dijo que la citación se haría para finales de esta semana.

Adelantó, además, que el martes próximo tendrá una reunión con la nominada y que espera también hacer algunas visitas a las escuelas con esta.

Explicó que, en este proceso, buscan “plantear interrogantes y dejar claro si existe o no plan (de reapertura de escuelas), si es ejecutable y cuándo sería fecha cierta para empezar las clases”.

Pero, en lo referente a la confirmación de Aponte Santos y la controversia sobre la recomendación cameral, la respuesta de García fue más empática hacia la titular de Educación. Expuso que, como maestra que fue, reconoce que la secretaria de Educación pudo haber tenido problemas de enfrentar a los legisladores en la vista de interpelación. Pero, afirmó que eso no la hace incapaz de ocupar el cargo.

“Demostró que es una profesora que viene de la escuela y no esté preparada para esta interpelación”, sostuvo García.

Prosiguió al establecer que “los maestros tenemos una preparación y conocemos un salón de clase. Lo que representa una interpelación, requiere una preparación diferente. La manera en que se cuestionan asuntos es diferente a lo que se cuestiona en una oficina administrativa”.

La educadora, por ello, pidió a Aponte Santos que se prepare mejor para transmitir de manera correcta los planes que ha esbozado.

Del mismo modo, la presidente de la Comisión de Educación del Senado informó que el caucus de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) no ha discutido el tema referente a la confirmación de Aponte Santos. Insistió en que se le da tiempo para que demuestre con sus hechos si está capacitada para ocupar el cargo.

“Sabemos, como delegación del PPD, que el país nos está exigiendo unos espacio para poder tener un gobierno compartido”, puntualizó, al exponer que también tratan de “ser justos, considerando que el Departamento de Educación enfrenta unos problemas diferentes a diferentes años escolares”.

“Por lo tanto, vamos a dar el espacio”, agregó.

Por otro lado, García, quien tiene una niña de 8 años que cursa el tercer grado de una escuela pública de la zona oeste, reconoció que es necesario que los niños regresen a la escuela. Dijo que lo más que le preocupa es que ha visto unas escuelas que están preparadas y otras que no.

“Vamos a darle ese espacio (a Aponte Santos). Vamos a demostrarle cómo en el PPD que estamos en pro de la educación, pero garantizando la seguridad y la salud sobre todo”, concluyó la senadora.