Una auditoría federal publicada este miércoles ha revelado que solo el 25 % de los aproximadamente 14 000 millones de dólares en fondos federales destinados a la red eléctrica de Puerto Rico —tras el huracán María, que la arrasó hace casi una década— ha llegado a la Isla.

De los 11 000 millones de dólares comprometidos únicamente por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se han desembolsado unos 2 700 millones, destinados principalmente a conceptos como equipamiento, materiales y costes de diseño arquitectónico y de ingeniería, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).

Los “fondos obligatorios” se refieren a que el Gobierno está legalmente obligado a destinar ese dinero a un fin concreto.

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El informe, de 86 páginas, se basa en una auditoría realizada entre agosto de 2024 y junio de 2026. Ha sido publicado por congresistas demócratas.

“El pueblo de Puerto Rico lleva nueve años esperando a que su Gobierno cumpla su palabra”, afirmó en un comunicado el diputado Jared Hoffman, demócrata por California. “Han visto cómo se asignaban miles de millones y cómo casi nada de ese dinero llegaba a su destino”.

El huracán María azotó Puerto Rico en septiembre de 2017 como una potente tormenta de categoría 4, lo que provocó cortes de electricidad en algunos barrios durante casi un año —el corte más prolongado de la historia de Estados Unidos—. Se calcula que 2,975 personas fallecieron a causa del calor sofocante que siguió a la tormenta.

Dos semanas antes de que María azotara la isla, el huracán Irma pasó rozando el extremo noreste de la isla como tormenta de categoría 5, lo que también provocó cortes de electricidad.

La red eléctrica se vio aún más desestabilizada por una serie de fuertes terremotos que sacudieron el sur de Puerto Rico a finales de 2019 y principios de 2020.

Varios problemas retrasan el avance

Los cortes crónicos de electricidad llevaron a la gobernadora de Puerto Rico a declarar el estado de emergencia en abril de 2025, pero los cortes persisten, y aproximadamente la mitad de esos incidentes se atribuyen a la vegetación que invade las líneas de transmisión y distribución.

Según el informe, en febrero solo se habían despejado 400 millas (640 kilómetros) con fondos federales, de las 16,000 millas (26,000 kilómetros) previstas. En total, se despejaron casi 2,800 millas (4,500 kilómetros) de líneas durante el ejercicio fiscal 2025, según Luma Energy, una empresa privada que supervisa el transporte y la distribución de energía en Puerto Rico. Actualmente se enfrenta a una demanda interpuesta por el Gobierno de la isla con el fin de rescindir su contrato; la empresa, por su parte, ha presentado una contrademanda.

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El informe señalaba que la rotación de personal; los procesos de revisión de proyectos, que calificaba de “onerosos”; y la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica —que sigue luchando por reestructurar una deuda de más de 10 mil millones de dólares— están impidiendo que se avance.

Una medida que retrasó aún más la liberación de los fondos fue la adoptada en junio de 2025 por la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, según la cual los gastos del esa agencia superiores a 100,000 dólares, debían ser aprobados personalmente por dicha oficina. La norma fue derogada en abril por el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Se han asignado muchos fondos, pero se han desembolsado pocos

En diciembre de 2025 se habían completado nueve grandes proyectos financiados por FEMA, la mayoría de ellos relacionados con la generación de energía; 133 proyectos se encuentran aún en distintas fases de desarrollo.

La agencia también ha destinado unos 1.3 mil millones de dólares a 24 proyectos de generación de energía de importancia crítica, siete de los cuales ya se han completado.

El informe señalaba que las obras de reparación suelen implicar cortes programados y que la búsqueda de piezas de recambio puede llevar hasta dos años.

De los 2.9 mil millones de dólares asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos para modernizar y reparar la red eléctrica, en febrero solo se habían desembolsado unos 589 millones de dólares.

Por otra parte, según el informe, de los 1,000 millones de dólares comprometidos por el Departamento de Energía de, se han desembolsado unos 255 millones de dólares.

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Unos 365 millones de dólares, destinados inicialmente a proyectos de energía solar, se han reasignado desde entonces a la red eléctrica para “soluciones prácticas y reparaciones de emergencia”, según han declarado los funcionarios del departamento entrevistados por los auditores.

El Departamento de Energía también canceló hasta 350 millones de dólares en subvenciones en el marco de un programa de acceso a la energía solar, según señala el informe.

Efectivamente, se desembolsaron los 1.2 millones de dólares destinados a los centros de distribución encargados de suministrar electricidad a las comunidades vulnerables de Puerto Rico en caso de catástrofes.

El DHS afirma que Puerto Rico es el “responsable último”.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental instó a FEMA a actualizar sus directrices para reflejar las flexibilidades, y al Departamento de Energía a aclarar las funciones y responsabilidades, así como a elaborar un plan de colaboración.

“Dada la complejidad de la financiación, los numerosos actores implicados y los diversos planes para la recuperación de la red eléctrica, es fundamental una coordinación exhaustiva entre Puerto Rico y las entidades federales”, señala el informe.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.