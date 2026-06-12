El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Eduardo Soria, renunció al cargo debido a una situación de salud de un familiar, informó La Fortaleza este viernes.

El licenciado y contador público autorizado ejercerá sus funciones hasta el próximo 30 de junio. Soria presentó su carta de renuncia el pasado 30 de mayo.

Según La Fortaleza, Soria le había notificado a la gobernadora Jenniffer González en abril pasado sobre una situación familiar que le impedía dedicarle al cargo el tiempo que este requiere.

“Mi compromiso con ejercer el cargo que me ha honrado la gobernadora ejecutar al más alto nivel como lo exige el pueblo y la propia gobernadora es serio y genuino. Pero aquellos que somos padres, tenemos una responsabilidad, una entrega a nuestros hijos que lo supera todo. Agradezco el espacio que me ha concedido la gobernadora para poder cumplir con mi familia y con el pueblo”, expresó Soria en declaraciones escritas.

Los trabajos de la agencia continuarán de manera interina bajo la dirección de María Marín Colón, actual directora interina y oficial principal de Infraestructura y Operaciones.

En tanto, el nuevo Representante Autorizado de la Gobernadora ante FEMA será Arturo Garffer, con quien Soria ha llevado a cabo un proceso de transición durante el último mes.