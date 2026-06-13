A pesar de haber encontrado una tercera rotura, los trabajos de reparación de la avería del Superacueducto en él área de Bayamón, que mantienen a más de 100,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sin servicio, se restablecería el lunes tal y como se había anticipado.

En conferencia de prensa, donde estuvo presente la gobernadora, Jenniffer Gonzalez Colón, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera y la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, el director ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Medina, ofreció detalles de los avances en la reparación.

“Como estuvimos ayer anunciando, habíamos identificado dos puntos de fallas en el área de las juntas de las tuberías. Durante la noche de anoche, el contratista que estuvo trabajando de manera consecutiva para poder lograr la reparación de estas juntas, se adelantó muchísimo trabajo anoche. No obstante, durante los trabajos de la madrugada se identificó que más abajo, en el mismo tubo había otro salidero más. No estamos hablando de que nos vamos a atrasar más. Nuestra expectativa continúa siendo terminar para el día lunes, de no haber mayores inconvenientes, como siempre hemos indicado”, aseguró el funcionario.

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Añadió que ya han comenzaron a trabajar para lograr acceso al tercer salidero y comenzar las reparaciones, “y eso básicamente lo que podría añadir son 12 horas adicionales más de trabajo. Nosotros, de no haber tenido este inconveniente, hubiésemos terminado mañana”, afirmó.

Una vez completados los trabajos, González Medina afirmó que los abonados de sectores como Bayamón, Guaynabo, San Juan y otros municipios cercanos, comenzarían a recibir servicio durante las primeras 24 horas. “Durante las primeras 24 horas me atrevo a decirte que más del 50% de los clientes tendrán agua”, afirmó.

Mientras, la mandataria detalló que tan pronto se supo de la situación, activó al contingente gubernamental y han desarrollado un operativo encabezado por la Secretaria de Estado, para suministrar agua a los ciudadanos afectados en unos 28 residenciales públicos de los pueblos que se quedaron sin servicio.

Al esfuerzo se sumaron la Secretaria de la Familia quien tiene a su cargo coordinar lo propio para egidas y condominios. La Guardia Nacional y otras agencias del gobierno participan en el esfuerzo. González Colón detalló que además de Guaynabo, Bayamón y San Juan, hay sectores sin agua debido a estas averías en Loíza, partes de Carolina, partes de Juncos, partes de Caguas e incluso, partes de Gurabo.

González Colón aprovechó para agradecerle a entidades como Walmart Puerto Rico, que donó y ha ayudado a distribuir más de 5 mil cajas de agua en las zonas afectadas.

De otro lado, añadió que se ha coordinado para atender al sector hotelero y los hospitales para que sus operaciones no se vean afectadas durante la emergencia. “Hoy yo estuve en comunicación tanto con la directora de la Compañía de Turismo, como con la presidenta de la Asociación de Hoteles, Clarisa Jiménez, por la preocupación real que tenemos tanto de hospitales y de hoteles de Puerto Rico, porque los hoteles están a capacidad. Se está designando unas estaciones para que operen 24 horas y puedan abastecerse los hoteles por qué el problema es la cantidad de acarreos que tienen que dar. Así que eso se ha solucionado, se van a estar dando 24 horas. Esto nos va a permitir que los hoteles se puedan estar supliendo, igual los hospitales que estén ubicado en estas mismas horas”, manifestó González Colón.