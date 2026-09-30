Desde el 19 de octubre todos los conductores que transitan por los expresos y autopistas con peajes deben asegurarse de tener dinero en su cuenta. De lo contrario, serán multados.

Es que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunció este miércoles que reiniciará las multas del AutoExpreso ese día, el lunes, 19 de octubre.

Las multas por transitar sin dinero en la cuenta de AutoExpreso son de $15. Aunque, existe un periodo de gracia antes de imponerlas. Son cinco días que el conductor tiene disponibles para recargar o abonar a su cuenta y evitar la penalidad.

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Estas multas del AutoExpreso no se imponen desde mediados de abril del 2022. Para este tiempo, el operador, Professional Account Management (PAM), experimentó un ataque cibernético que comprometió la operación del sistema, especialmente para las recargas.

El secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González, señaló en julio pasado, en un comunicado de prensa, que durante todo este tiempo que se detuvieron las multas se realizaron inversiones significativas para modernizar y robustecer el sistema de AutoExpreso.

Pero, como requisito del Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, las multas regresan.

La agencia estima que con la imposición de multas se pueden recaudar unos $30 millones anuales.

Ante el regreso de la imposición de multas, el secretario del DTOP exhortó a los conductores a verificar con anticipación sus cuentas de AutoExpreso, asegurarse de que sus sellos estén debidamente registrados y mantener balance suficiente para cubrir el costo de los peajes.

“A partir del lunes, 19 de octubre, se reactivará la imposición de las multas administrativas de AutoExpreso como parte del cumplimiento con los requisitos establecidos en el Plan Fiscal certificado de la ACT. Nuestro objetivo es que esta transición se lleve a cabo de manera ordenada y que los usuarios cuenten con la información y las herramientas necesarias para manejar adecuadamente sus cuentas”, expresó González Montalvo.

El funcionario explicó que los conductores pueden verificar sus balances en la Aplicación AutoExpreso Móvi, en la página web de AutoExpreso, en los carriles de recarga de AutoExpreso, llamando al 1-888-688-1010, en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO), así como en la oficina del AutoExpreso, localizada en Metro Office Park, Guaynabo.

La ACT cuenta, además, con más de 370 puntos de cobro alrededor de Puerto Rico, entre ellos farmacias, gasolineras y bancos elegibles, donde los usuarios pueden realizar pagos de multas administrativas de AutoExpreso. Estos pagos también pueden efectuarse mediante la aplicación móvil o la página web de CESCO Digital.