La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunció la reactivación en este próximo mes de octubre de las multas por pasar por los peajes sin fondos en el sistema de AutoExpreso, pero todavía no ha fijado una fecha exacta para reiniciar esta medida punitiva.

El portavoz de prensa de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Juan Olmeda, señaló que mañana, miércoles, habrá una reunión para discutir los pormenores de esta medida. Sin embargo, no pudo precisar que se exponga una fecha.

Fue por comunicado de prensa que la ACT informó que en este próximo mes de octubre culminaría el periodo en que se perdonaban las multas del AutoExpreso.

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Las multas del AutoExpreso, que son de $15, no se cobran desde mediados de abril de 2022. Para este tiempo, el operador, Professional Account Management (PAM), experimentó un ataque cibernético que comprometió la operación del sistema, especialmente para las recargas.

El secretario del DTOP, Edwin González, señaló en julio pasado, en un comunicado de prensa, que durante todo este tiempo que se detuvieron las multas se realizaron inversiones significativas para modernizar y robustecer el sistema de AutoExpreso. Pero, sobre todo, explicó que como requisito del Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal debían retomar estas multas. La fecha que fijó la agencia fue “octubre” de este año, pero a pocas horas de iniciar el mes todavía no ha iniciado siquiera una campaña de orientación.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, tampoco pudo precisar este martes, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, cuándo iniciarán las multas.

“Invitaría al pueblo de Puerto Rico a que estén pendientes a estos próximos días cuál va a ser la determinación del DTOP”, señaló.

Como parte de la discusión de la imposición de multas, el pasado 17 de septiembre la Cámara de Representantes aprobó una medida de la autoría de José Hernández Concepción para disminuir las multas de $15 a $10. La medida espera por ser analizada por el Senado. Si es aprobada, también debe conseguir la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón para que se haga realidad.

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Las multas de AutoExpreso se imponen cuando un conductor pasa por una estación de peaje sin contar con el balance suficiente en su cuenta. Pero, no son inmediatas. El conductor tiene un periodo de cinco días para recargar o abonar a su cuenta, antes de que se imponga la penalidad.

La agencia estima que con la imposición de multas se pueden recaudar unos $30 millones anuales.