El Departamento de Salud, el task force médico, el Instituto de Estadísticas, así como el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación se encuentran sumidos desde ayer, viernes, en un análisis científico que establezca cuál será el verdadero efecto que se vería en las próximas dos semanas a causa de este aumento de casos de coronavirus que se registra en la Isla, reveló este sábado el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.

Destacó, en entrevista con Primera Hora que lo que se busca conocer es el comportamiento de los casos positivos y qué se debería esperar en las próximos dos semanas. Este sería el estudio que se le presentaría antes del miércoles próximo a la gobernadora Wanda Vázquez para que determine el próximo curso de acción en esta cuarentena obligatoria, señaló.

“Los positivos de ahora no podemos verlos como reflejo en la utilización hoy. Por eso es que le estoy pidiendo a los científicos que me digan que, si yo tengo este aumento en positivos, dos semanas a partir de ahora cuál va a ser el impacto en los hospitales. Esa es la parte donde todo el mundo tiene preocupación. La gobernadora tiene preocupación, yo tengo preocupación”, afirmó González Feliciano.

Dijo que lo que se sabe en este momento es que de las 4,500 pruebas que se realizan diariamente, un 5% de los ciudadanos dan resultado positivo al coronavirus. Expuso que desde que comenzó la pandemia este número se había mantenido en un 1%.

Salud reportó este sábado ocho muertes por coronavirus. Además, registró 84 casos confirmados. Lo común era que se registran una muerte y menos de 20 casos confirmados.

Desde que arrancó la pandemia, suman 71 muertes confirmadas y 96 probables, para 167. Mientras, los resultados de los casos confirmados a través de la prueba molecular alcanzan 2,435, mientras que por la prueba rápida se han registrado 6,931 casos.

Otro dato importante que reveló González Feliciano sobre este aumento de casos es que el grupo que registra un mayor incremento porcentual son los que se encuentran entre los 20 a 29 años de edad.

“Antes, la mayoría de los positivos, si miras las gráficas por grupos demográficos, los dos grupos de mayor positivo el primero siempre era el de 50 a 59 (años) y el segundo siempre era de 40 a 49 y los demás estaban en 8, 10, 11 por ciento y esos dos grupos estaban en el rango de 18 a 20 por ciento. Yo siempre decía que el 40% de los positivos estaban reflejados en esos dos grupos. Pero, cuando vemos la data nueva, nos dice que el grupo de 20 a 29 aumentó a 16 por ciento. Ese es el grupo que evidentemente se está tomando más riesgo, que tiene más exposición. Una de las cosas que no pueden malentender es que no se pueden enfermar y no se pueden morir. En ese rango es la parte educativa que tenemos que reforzar esta próxima semana y lo estamos haciendo ya”, señaló el titular.

Triste por las muertes

Asimismo, González Feliciano dijo que es “bien triste” que hayan aumentado las muertes. “Créeme, uno no duerme”.

Aseguró que “una muerte es mucha”.

No precisó la razón por el aumento de muertes. Recordó que estas no se registraron ayer, viernes, sino que se acumularon durante la semana hasta que se confirmara el caso. Entre los fallecimientos se encuentra el de la una niña de 13 años, reportada en la primera mitad de esta semana.

González Feliciano señaló que “lo importante es reconocer que no se están viendo muertes como se dio en otras jurisdicciones por incapacidad de proveer servicios médicos”.

Agregó que, “al día de hoy, la cantidad pacientes admitidos por Covid no significativa”. Dio cuenta de que se tratan de 174 casos.

Este calculo de hospitalizaciones refleja que entre cuatro a cinco boricuas, de cada 100,000, es hospitalizado por coronavirus. Comparó que en Estados Unidos se trata de 100 hospitalizaciones por cada 100,000 habitantes.

Por último, el secretario recabó la ayuda de la ciudadanía para evitar el contagio. Insistió en la necesidad de usar mascarilla, desinfectarse las manos y mantener el distanciamiento social.