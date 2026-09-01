El contrato que estableció el Departamento de Salud con la organización sin fines de lucro HealthproMed Foundation para administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Culebra es de sólo tres meses, pues la agencia lanzó una solicitud de propuestas (RFP) en la que busca expandir los servicios médicos que se proveen en la isla municipio, explicó este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

El funcionario dejó claro que el cambio es en la administración de algunos de los servicios que se ofrecen, al tiempo que reiteró que la organización acogió a los empleados que laboraban bajo el Grupo Menonita, como lo había estipulado anteriormente.

PUBLICIDAD

La afirmación la hizo justo cuando se da el proceso de transición entre Menonita y HealthproMed este martes, cambio que levantó críticas de la comunidad en Culebra.

Pero, a diferencia de otras ocasiones, Ramos Otero explicó en una conferencia de prensa en La Fortaleza qué ocurrió que se tuvo que realizar el cambio de administración en el CDT.

Lo primero que dejó establecido es que es el Departamento de Salud es quien administra la sala de emergencia. Dijo que han realizado dos RFP para buscar una empresa privada que se haga cargo y no han tenido éxito ni en Culebra, ni el Loíza.

“La sala de emergencia de Culebra la corría y la corre el Departamento de Salud. O sea, eso no va a cambiar”, sentenció.

Indicó que la farmacia del CDT “la corre una farmacia privada, que va a seguir operando allí”. No dio el nombre del proveedor.

También continuarían las clínicas APS, de salud mental, que no eran operadas por Menonitas.

El cambio registrado este martes es en la operación del “laboratorio ambulatorio, un médico generalista y un obstetra, que va una vez a la semana. Esos tres servicios nada más. Por eso, (Menonita) tenían una subvención de $200,000”, precisó Ramos Otero.

El secretario alegó que el pasado 18 de agosto el Grupo Menonita reclamó un aumento de la subvención “de casi el doble” por dar los mismos servicios. Alegó que fue “una oferta de última hora”, la cual no acogieron. Por ello, es que el cambio de administración ocurrió tan rápido.

PUBLICIDAD

Según explicó, “por orden ejecutiva todo contrato de más de $250,000 tiene que ir a un proceso competitivo. Entonces, ellos estaban pidiendo $379,000. Primero, para nosotros era inaceptable que por el mismo servicio cobraran casi el doble y tenía que abrirse un proceso competitivo. Pero, se empezó a buscar una compañía que asumiera por ese mismo costo que estamos pagando ($200,000) esos tres servicios, en lo que se corre el RFP”.

El RFP inició y estará abierto por un periodo de 15 días, dijo el secretario.

Indicó que lo que buscan del licitador es que proponga más servicios médicos para Culebra y ellos evaluarán si el costo es razonable. Pero, advirtió que no pagarán más de $200,000 por el mismo servicio que daba Menonita.

“Queremos que vengan servicios adicionales en el RFP. Por eso, lo estamos corriendo”, sostuvo el funcionario, al explicar la razón por la que Salud no fijó un precio en este proceso.

Por su parte, la licenciada Ivonne Rivera Hernández, directora de HealthproMed, explicó en unas declaraciones escritas que trabajarán en coordinación con Salud y las organizaciones que han denunciado el atropellado cambio de proveedor de salud, como Foundation for a Better Puerto Rico, Fundación de Culebra y Mujeres de Isla.

Dijo que el interés es “mantener y buscar el mejoramiento continuo de los servicios de salud para Culebra”.

“Como parte del acuerdo de colaboración firmado el pasado jueves, 27 de agosto de 2026 con el Departamento de Salud para apoyar en la continuidad de operaciones de clínicas de salud en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Culebra (CDT) que inicia hoy primero de septiembre de 2026: HealthproMed recibirá a los pacientes atendidos previamente bajo la responsabilidad del Grupo Menonita y les apoyará en el proceso de transición para que puedan continuar su cuidado médico primario, ya sea con los médicos que les atendían en el CDT como si desean comenzar a atenderse con médicos de HealthproMed”, prometió.

PUBLICIDAD

Indicó que no habrá cambios en la operación de laboratorio, que es de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

“Los empleados que fueron cesanteados por el Grupo Menonita, serán retenidos y pagados con fondos del Departamento de Salud, ello para asegurar la continuidad de servicios en el CDT, y podrán, según la decisión del paciente, recibir servicios de medicina general, pediatría, salud mental -psicólogos y siquiatra-, ginecología, salud dental, educación en salud y nutrición, además del acceso a través de telemedicina, con el personal clínico que labora en HealthproMed y quien ha estado sirviendo a Culebra por poco más de dos décadas”, estipuló.

Mientras, los grupos comunitarios emitieron también una declaración en la que manifestaron su confianza en que se cumplirá el acuerdo alcanzado entre Salud y HealthproMed en una reunión celebrada en Culebra ayer, lunes, en la tarde. El reclamo principal es que se le incluya en todo el proceso para mejorar el sistema de salud de la isla municipio.

“Por los pasados días, desde el fin de semana hemos estado discutiendo con la licenciada Rivera cómo se pueden mantener los servicios de salud, que se están ofreciendo hasta el momento, que incluyen la sala de emergencia (administrada por Salud), clínicas de salud, laboratorios y farmacia. Estamos muy complacidos hoy de que han aceptado las sugerencias de las tres organizaciones sin fines de lucro que representan a la comunidad, en particular lo de retener a los empleados. Ella, además, nos ha indicado que se ha comprometido a que, cuando vaya a solicitar el RFP, va a buscar el aval de la comunidad para incluir las sugerencias en el contrato que gestionará”, indicó Dennis Rivera, presidente de Foundation for a Better Puerto Rico, en declaraciones escritas.

La coordinadora de Mujeres de Islas, Dulce Del Río Pineda, especificó que lo que reclaman es que se escuche a la comunidad.

“En estas conversaciones hemos levantado la necesidad de tener un diálogo concreto de cómo vamos a mejorar y mantener los servicios de salud en Culebra, a lo cual se han comprometido. La comunidad necesitaba sentir eso”, dijo.