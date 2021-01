La controversia sobre quién finalmente será el próximo alcalde de Guánica no será atendida por la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Rebeca de León, hasta posiblemente la próxima semana, ya que el popular Ismael “Titi” Rodríguez se encuentra dentro del término de 10 días que le concede la ley para contestar la impugnación de la certificación que le dio la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como alcalde electo, la cual presentó el candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez.

Este término comenzó a contar el pasado martes, cuando Rodríguez fue emplazado. Tendría hasta el jueves, 28 de enero para someter por escrito su posición.

PUBLICIDAD

Rodríguez informó a Primera Hora que para este pleito, en el que se juega la probabilidad de que tenga que abandonar la alcaldía de Guánica, ha contratado al abogado Pedro Ortiz Álvarez. Señaló que el que fuera su abogado, el excomisionado Lind Merle Feliciano, fue quien le recomendó buscar ayuda de este experto.

“Vamos a tener los mejores recursos”, afirmó. “Tenemos la prueba correspondiente para decir que la certificación que le hicieron a Edgardo Cruz es incorrecta”.

Alegó que el juez presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, erró al ordenar sacar un maletín a las 3:00 a.m. del 15 de enero en el que salieron a relucir unos 38 votos que supuestamente ya se había contabilizados en el mes de diciembre y que le dieron finalmente la victoria a Cruz Vélez.

“Entendemos que tenemos la prueba necesaria para demostrar que los 38 votos contabilizados en la madrugada del día 15 de enero eran duplicados. Estamos deseoso que se termine todo esto para la tranquilidad del pueblo de Guánica y mía y de mi familia, que esto no ha sido fácil”, manifestó.

La controversia de Guánica se suscitó debido a que Cruz Vélez no figuró bajo ningún partido político. En muchos de los votos que recibió, su nombre no estaba bien escrito o la persona no realizó la X en el encasillado correspondiente. Sin embargo, el Tribunal Supremo ordenó contarle todos los votos, independientemente tuviese o no la marca.

Para cuando el Supremo tomó la decisión, ya Rodríguez contaba con una certificación de la CEE. Por ello, logró juramentar al cargo el pasado 11 de enero. Cuando la CEE contabilizó todos los votos ordenados por el Supremo, entonces, certificó a Cruz Vélez como el alcalde electo. La situación ha llevado a que la pugna judicial se extienda.

PUBLICIDAD

Ante este marco, Rodríguez señaló que el pueblo de Guánica tiene mucha incertidumbre política. Aun así, afirmó que ha mantenido el servicio esencial para los guaniqueños desde que asumió la alcaldía hace ya más de una semana.

“Nosotros estamos trabajando en el municipio. Trabajando fuertemente en el área de ornato. El personal de Manejo de Emergencia está fumigando por el COVID. Estamos bien pendientes a la oficina de rastreo de COVID”, indicó.

Cuando se le cuestionó cómo ha utilizado los fondos municipales ante la eventualidad de un cambio de administración, dijo que “estamos siendo bien responsable en ese sentido. Lo que estamos haciendo como prioridad es mantener los servicios esenciales”.

Por su parte, Cruz Vélez reconoció a Primera Hora que el trabajo que Rodríguez realiza por el pueblo es necesario. Esto, a pesar de que piensa que logró asumir el cargo de alcalde de manera ilegítima.

“Tiene que haber continuidad de gobierno, independientemente de la ilegitimidad del señor Titi Rodríguez”, opinó.

“Estamos esperando por la decisión (judicial). Al día de hoy, él es mi alcalde y el que haya continuidad de gobierno es importante, sobre todo aquí en Guánica que vivimos en estado de emergencia por los temblores”, añadió.

El candidato espera que ya para el próximo martes pueda bajar una decisión del Tribunal, aun cuando su opositor tiene más días para responder su demanda.

Reveló que había programado una juramentación pública para este sábado. Pero, ante el retraso judicial, la cambió para el sábado, 30 de enero a las 6:00 p.m. en la plaza pública Jiménez de Guánica “ante todo un pueblo, a diferencia del otro candidato que juramentó a espalda de 14,000 guañiqueños”, señaló.