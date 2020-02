En Puerto Rico se han registrado cuatro casos de vigilancia por coronavirus COVID-19 de personas que llegaron desde China, confirmó este miércoles la epidemióloga del estado, Carmen Deseda.

“Hubo personas que han venido del viaje de China y han pasado los 14 días de vigilancia por síntoma”, indicó la funcionaria a Primera Hora.

Sin embargo, explicó que las personas no fueron dejadas en cuarentena ni se tomaron medidas especiales, ya que no cumplían con todos los criterios que apuntasen a que hayan sido contagiados. Uno de estos criterios que no se cumplió fue que salieron de China o arribaron a la Isla en un periodo más extenso a los 14 días que se ha establecido que esta enfermedad puede desarrollarse en un humano.

De hecho, aclaró que, “actualmente, en Puerto Rico no tenemos casos sospechosos de estar infectados del coronavirus. No se han enviado muestras al CDC, ya que no hemos tenido casos sospechosos infectados”.

“Lo importante aquí es que, para nosotros mantenerlas en vigilancia o cuarentena, son aquellas personas que tienen los síntomas y hayan estado en China no más tardar 14 días”, agregó.

Según Deseda, Puerto Rico se mantienen en alerta y se han reforzado las medidas en los puertos para evitar la entrada de personas afectadas por el coronavirus.

Recalcó que es conveniente para la Isla que no se reciban vuelos directos desde China.

Indicó que si una persona llega a un país donde se hayan detectado casos y tiene síntomas de gripe debe comunicarse con el Departamento de Salud para que sean evaluada. Dijo que es posible que se le deje en vigilancia o se establezca si debe cumplir una cuarentena para evitar contagios.

La explicación la emitió a un día de que el CDC estableciera que es inevitable que el coronavirus se propague en los Estados Unidos.

Hoy se han registrado más de 80,000 personas infectadas con este brote viral, de las cuales unas 2,700 han fallecido.