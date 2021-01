Ante la crítica de los alcaldes del sur por la alegada postura incongruente del gobernador Pedro Pierluisi ante aumento del costo de la energía eléctrica, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, explicó este viernes que la oposición es referente a que la transferencia de responsabilidades a la empresa privatizadora LUMA Energy sea la responsable de dichos incrementos.

“La realidad es que Pierluisi no tiene nada que ver con este ajuste. La ley establece cuál es el procedimiento y se siguió. El cambio a Luma no va a crear ningún aumento, no tiene nada que ver. Esto es un ajuste que se hace cada tres meses”, expuso a Primera Hora en La Fortaleza.

Señaló que la meta del gobernador es moverse a la energía renovable para que el costo de la luz no dependa del costo del barril de petróleo en la bolsa de valores.

“Es una estrategia de país que se implementa, pero no tiene un efecto inmediato. Pero eso, debimos haberlo empezado hace 10 años”, subrayó.

Los alcaldes del sur criticaron anoche la postura de Pierluisi y la tildaron de incongruente, ya que durante la campaña supuestamente se oponía a que se dieran.

“Lo insólito es que el gobernador Pedro Pierluisi, siendo candidato hace seis meses, se pronunció en contra del aumento a la tarifa de la energía eléctrica y ayer pidió a los consumidores que deben acostumbrarse a los aumentos en las tarifas, tal como reseña la prensa de hoy”, destacó en declaraciones escritas el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, tras una reunión con los ejecutivos municipales del sur.