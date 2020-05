El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, aseguró hoy que arrojó negativo a coronavirus tanto en la prueba rápida como molecular.

González se sometió al chequeo luego de que el lunes pasado se reuniera con una persona que dio positivo al virus mediante prueba molecular, según dijo ayer.

“Produce ansiedad para mí y cualquier persona”, afirmó sobre la espera de los resultados durante una entrevista en la emisora radial WKAQ 580.

Ayer, el funcionario indicó que se pondría en cuarenta y trabajaría remoto en lo que llegaban los resultados de la prueba molecular.

“Como parte de mi agenda de trabajo, en los pasados días estuve en contacto con una persona que obtuvo un resultado positivo a COVID-19, a través de prueba molecular y me identificó como contacto… Tras conocer la situación en el día de hoy, inmediatamente me realicé la prueba molecular e impartí instrucciones para realizarle la prueba a mi equipo de trabajo inmediato o personas con las que tengo contacto directo diariamente… Hasta tanto tenga el resultado de la prueba molecular, me mantendré trabajando a distancia, siguiendo el protocolo establecido para estos casos”, explicó ayer en la tarde.