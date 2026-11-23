“La verdad y la razón siempre prevalecen”.

De esta manera reaccionó el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, al conocerse la determinación de Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) sobre la desestimación de la querella presentada por el exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández.

El PFEI concluyó que no había prueba que vinculara a Negrón Reichard con los delitos alegados sobre presuntas irregularidades en la en la concesión de incentivos económicos a clientes a un bufete de abogados cuyo socio principal y accionista es abuelo del extitular del DDEC.

La movida de Domenech Fernández ocurrió luego de Negrón Reichard denunciara ante el ente fiscalizador presuntas intervenciones indebidas, presiones por parte del exsecretario de la Gobernación y posibles conflictos de interés en asuntos que estaban bajo la jurisdicción del DDEC.

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Entre los casos mencionados figuraba el proyecto de construcción del condominio Opus Miramar, en el Distrito del Centro de Convenciones.

Negrón Reichard alegó que el proyecto estaba siendo representado por Politank, antigua firma de cabildeo de Domenech, y cuestionó que este interviniera en asuntos relacionados con clientes de esa firma.

En ambos casos, el PFEI determinó que no habían pruebas suficientes para asignar un fiscal.

“Hoy recibo con respeto la contundente determinación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). El PFEI confirmó lo que he sostenido desde el primer día: las acusaciones en mí contra son falsas y fabricadas. Fueron diseñadas para desprestigiar mi trabajo, arrastrar a mi familia y perjudicar a empresas que llevan años invirtiendo y creando empleos en Puerto Rico, todo con el fin de desviar la atención de las denuncias que presenté al salir del gobierno”, expresó el licenciado en declaraciones escritas.

“La secuencia es clara. Días antes de denunciar, esta administración me presentaba como un funcionario de gestión y reputación ejemplar. De un día para otro me convertí en objeto de una campaña de descrédito profesional y personal. Lo único que cambió fue que radiqué querellas formales contra funcionarios protegidos”, continuó.

“Estas acciones de miembros y exmiembros del Ejecutivo son más propias del terrorismo cobarde que de una democracia. No podemos normalizar el descrédito de quienes denuncian. Es por eso que hoy queda reivindicado un principio mucho más importante que cualquier persona involucrada en esta controversia: denunciar nunca debe costar más que callar”, reiteró Negrón Reichard.

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“Estoy listo para continuar aportando”

El licenciado finalizó expresando un mensaje de agradecimiento y para quienes le mostraron apoyo, pero también esperanzador para las nuevas generaciones de funcionarios.

“Los controles institucionales funcionaron. Quienes intentaron intervenir indebidamente en distintos procesos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no lograron su propósito porque hubo servidores públicos que hicimos nuestro trabajo y nos negamos a ceder.

“Quiero reconocer a las nueve personas que, por solidaridad y valores compartidos, renunciaron conmigo y no por mí. Sirvieron con integridad y actuaron con discreción, ética y disciplina, sin buscar cámaras ni protagonismo. Tienen mi respeto y admiración. El contraste con otras renuncias recientes habla por sí solo”.

“Reconozco de igual manera a las dos empleadas que denunciaron las irregularidades que identificaron en el proceso que dio origen a esta controversia. Cumplieron con el deber que juraron asumir. Quiero también extender mi respeto a todos los empleados del DDEC, que en medio de momentos difíciles y de mucha incertidumbre, han sostenido la institución y dado continuidad a los procesos.

“Esta experiencia me reafirmó que dejar un cargo que amé y al que me dediqué por completo también fue parte de cumplir con mi deber. Ser un buen secretario no solo exige gestionar bien, sino hacer lo correcto cuando toca, aunque eso implique dejar el puesto.

“Estos meses han sido difíciles para mí y para mi familia, pero hacer lo correcto valió la pena. Nunca faltó el apoyo de personas que se acercaron a darme una palabra de aliento. También escuché a empresarios y profesionales decir: ‘Estoy contigo, pero dependo del gobierno y no puedo hablar mucho’. Otros me decían: ‘Chico, tú eres muy joven. Hiciste lo correcto, pero ¿por qué te metiste a denunciar esto, si tú sabes cómo funciona?’. Estas frases y sus distintas versiones revelan un miedo que no debe normalizarse en una economía y una democracia sanas. Cuando expresar una opinión amenaza el sustento y denunciar se considera una imprudencia, algo se ha roto en nuestra democracia y debería preocuparnos a todos.

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“Necesitamos nuevas generaciones de servidores públicos capaces e íntegros. A los jóvenes que, después de ver una historia como esta, se preguntan si vale la pena entrar al gobierno, les digo que sí. Hay que entrar para fortalecerlo y transformarlo. Si los que estamos preparados no entramos, ¿entonces quién?

“Puerto Rico tiene asignaturas pendientes demasiado importantes para seguir gastando energía en controversias fabricadas por otros. Ahora corresponde volver al trabajo que verdaderamente mueve a Puerto Rico: crear oportunidades, fortalecer nuestra economía y construir un Puerto Rico donde los nuestros no tengan que irse y quienes se fueron puedan regresar.

“Yo estoy listo para continuar aportando.

“Merecemos un gobierno a la altura de su gente. Porque los puertorriqueños nunca han dejado de brillar. Lo que falta es que el gobierno los alcance”.