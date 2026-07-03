El Departamento de la Vivienda confirmó hoy en declaraciones escritas que el exdirector de la Oficina de Gerencia de Permisos(OGPE), Norberto Almodóvar Vélez se integró a esa agencia el pasado lunes, aún cuando la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente acogió un referido en su contra y lo investiga por supuestas actuaciones indebidas durante un proceso competitivo para la contratación de servicios profesionales.

En las declaraciones emitidas por la agencia y que no le son atribuidas a ningún funcionario en particular, se defiende la determinación de otorgarle el destaque al funcionario, afirmando que “como bien mencionó el Secretario del Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), ninguno de los procesos ante los distintos foros se afectan por el destaque autorizado”.

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Se añade además que “el señor Almodóvar realiza funciones de carácter administrativo, las cuales no están relacionadas con el manejo de fondos federales, ni subastas, ni con labores de supervisión de empleados. Sus funciones estarán relacionadas con proyectos puntuales que está llevando a cabo nuestro Departamento y sus agencias adscritas, y que se beneficiarán por su experiencia y conocimiento sobre los trámites de permisos e interagenciales”.

Almodovar Vélez fue referido al FEI el pasado 15 de junio por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, junto a Charlene Neuman. Tras su renuncia al DDEC, Negrón Reichard pidió al FEI ampliar la pesquisa, para incluir al secretario de la gobernación, Francisco Domenech, asegurando que el jefe del gabinete ejecutivo le presionó para que otorgara un contrato de publicidad a la compañía JJ Investment e intervino en favor de decretos contributivos para un proyecto, Opus Miramar, al que está vinculada su antigua empresa de cabildeo, Politank.

Aún cuando la Fortaleza aseguró que la renuncia de Almodovar a la OGPE se debió a razones personales, el propio Almodovar reconoció públicamente que abandonó el cargo luego que Negrón Reichard le solicitara la renuncia en medio de la controversia por la otorgación de una subasta. Eventualmente la controversia llevó también a Negrón Reichard a abandonar su cargo, desencadenando acusaciones tanto de Negrón Reichard hacia Francisco Domenech por alegadas presiones indebidas, como de Domenech hacia Negrón Reichard, alegando entre otras cosas que el funcionario utilizó su cargo para beneficiar a una empresa de su esposa y al bufete de abogados de su abuelo, Héctor Reichard de Cardona, quien se desempeñó como secretario de Justicia bajo la administración de Carlos Romero Barceló, cargo que abandonó en medio de serias fricciones con el otrora gobernador, por la investigación en torno al caso Maravilla.

El escándalo destapado por Negrón Reichard y que arropa a la Fortaleza, ha desatado además una investigación legislativa sobe las denuncias hechas por el exsecretario contra Domenech, como parte de la cual ha sido citado en calidad de testigo.