Tras haber confirmado que derribó sobre Teherán un avión de combate iraní Yak-130, el ministerio de Defensa israelí difundió las imágenes del enfrentamiento aire-aire en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

🎥WATCH: Footage from the historic shoot down of an Iranian Yak-130 fighter jet by an IAF “Adir” F-35I fighter jet pic.twitter.com/o6BAqiaNXk — Israel Defense Forces (@IDF) March 5, 2026

“Imágenes del histórico derribo de un avión de combate iraní Yak-130 por un avión de combate F-35I ‘Adir’ de la IAF”, escribió Israel a través de un escueto mensaje difundido en X. El posteo llevó adjunto un video que permite ver en detalle cómo fue que, por primera vez en la historia, el Ejército de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) en un combate de estas características.

El último episodio similar ocurrió el 24 de noviembre de 1985, cuando un caza israelí F-15 derribó dos aviones sirios MiG-23 sobre el espacio aéreo del Líbano.

El incidente se produjo el miércoles en el marco de una nueva escalada de ataques aéreos. Estados Unidos e Israel golpearon el miércoles la capital de Irán y otras ciudades en múltiples ataques aéreos al inicio de su quinto día de guerra. Israel puso la mira en el liderazgo iraní y las fuerzas de seguridad, mientras que la República Islámica respondió con salvas de misiles y ataques con drones contra Israel y en toda la región.

El ritmo de los ataques contra Irán fue tan intenso que las autoridades pospusieron la ceremonia de duelo por el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, quien murió en el conflicto, según la televisión estatal iraní.

El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, informó de un descenso en los lanzamientos desde Irán a medida que las capacidades militares del país se degradan.

En tanto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo el miércoles en X que quienquiera que Irán elija como próximo líder supremo del país, será “un objetivo para su eliminación”.

Por su parte, el jefe del poder judicial de Irán, Gholam Hosseini Mohseni Ejehei, amenazó el miércoles a cualquiera que apoye la campaña de Estados Unidos e Israel, y afirmó en un mensaje en la televisión estatal iraní que están “del lado del enemigo y deben ser tratados con principios revolucionarios e islámicos y de acuerdo con el tiempo de guerra”.

Los líderes iraníes trabajan para reemplazar con rapidez a Khamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Entre quienes son considerados como posibles candidatos está Mojtaba KhJamenei, un hijo del difunto ayatollah.

Cientos de personas han muerto, incluidos niños

Los ataques de Estados Unidos e Israel mataron al menos a 1045 personas en Irán, según dijo el miércoles la Fundación de Asuntos de Mártires y Veteranos de Irán. Once personas en Israel murieron desde que comenzó el conflicto.

Kuwait, que previamente había reportado una sola muerte, informó el miércoles que una niña de 11 años murió por metralla caída mientras las fuerzas kuwaitíes interceptaban “objetivos aéreos hostiles”. Además, tres personas murieron en Emiratos Árabes Unidos y una en Bahrein.

Seis soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos murieron el domingo en Kuwait.