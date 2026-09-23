Roma. Un obrero italiano de 22 años falleció anoche tras caer desde una altura aproximada de 10 metros (33 pies) en el interior del Coliseo de Roma, mientras trabajaba en la instalación de un nuevo sistema de iluminación para el monumento.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas (12:30 a.m.) dentro del Anfiteatro Flavio, cuando Andrea Moretti, un joven especializado en este tipo de instalaciones, trabajaba con un sistema de arneses de seguridad, pero cayó por razones que aún se investigan.

Agentes de los Carabineros, la policía paramilitar italiana, patrullan frente al Coliseo este miércoles, cerrado al público por el trabajador que murió tras caer el martes. ( The Associated Press )

“Un suceso trágico que nos deja conmocionados y atónitos. Las pocas palabras que podemos expresar están dedicadas a Andrea, a su familia y a sus seres queridos: extendemos a todos nuestras más sentidas y dolorosas condolencias por la muerte sin sentido de un joven dedicado a su trabajo”, declaró el ministro de Cultura, Alessandro Giuli.

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El personal médico de emergencia llegó de inmediato e intentó reanimarlo; sin embargo, no pudieron hacer nada por el joven de 22 años, informaron los medios.

Las investigaciones técnicas y científicas han sido encomendadas a los Carabineros para esclarecer las causas del accidente y las condiciones laborales del joven en el momento de la caída.

Turistas se congregan este miércoles a las afueras del Coliseo, cerrado al público por la muerte del trabajador que cayó al vacío el martes. ( The Associated Press )

En señal de duelo, el Parque Arqueológico del Coliseo decidió cerrar al público durante todo el día el segundo nivel del anfiteatro, donde ocurrió el accidente.

Se especificó que la zona no ha sido intervenida por la justicia, que continúa sus investigaciones para determinar con precisión la dinámica del suceso.