La muerte de Olivia Oras ha conmocionado a la comunidad digital de Finlandia, luego de que la joven de 27 años falleciera el pasado 3 de septiembre debido a complicaciones durante una cirugía estética en una clínica de Helsinki.

La noticia fue confirmada por su familia al medio local “Yle Mot”. Las autoridades se encuentran investigando para determinar qué fue lo que realmente ocurrió durante la intervención quirúrgica.

De acuerdo con la publicación suministrada por sus seres queridos, Olivia perdió el conocimiento cuando le suministraron la anestesia. Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Helsinki (HUS) y recibió reanimación durante varios minutos, lamentablemente falleció.

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La investigación está a cargo del Departamento de Policía de Helsinki, bajo el cargo de homicidio agravado, luego de que la familia interpusiera la denuncia.

El caso está en etapa inicial y las autoridades todavía no han dado indicios sobre lo que realmente sucedió ese día, por lo que, a medida que obtengan más detalles, emitirán un nuevo informe.

Sus seguidores han quedado conmocionados por la repentina muerte de Olivia Oras y enviaron sus condolencias a sus familiares.

¿Quién era Olivia Oras?

Con tan solo 14 años, comenzó su carrera en las redes sociales y llegó a convertirse en una de las pioneras en Finlandia. En pocos meses, ya tenía miles de seguidores en sus plataformas digitales.

En 2016, su vida tuvo un cambio radical, ya que protagonizó el documental “The Perfect Selfie”, en el que mostró cómo era su vida durante un año y la presión que a veces llegaba a sentir al momento de crear contenido.

Sin embargo, después del lanzamiento, sintió mucho agobio, por lo que tomó la decisión de alejarse por un tiempo del mundo digital y se fue a Ámsterdam. Aunque tenía planes de ingresar a la universidad, todo cambió cuando presenció el suicidio de un amigo en el edificio donde vivía.

Este episodio traumático la llevó a enfrentar problemas de ansiedad y adicciones, tanto así que llegó a tener dependencia del alcohol y de fármacos para dormir. Por ello, en 2022 ingresó a un centro de rehabilitación, donde inició su proceso de recuperación.

Siempre habló con la verdad a sus seguidores y les contaba sobre las dificultades que había enfrentado. Por ello, aconsejaba a quienes atravesaban alguna situación complicada buscar ayuda, pues consideraba que era la mejor manera de superarla y afrontarla.

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En los últimos años, su contenido cambió, por lo que comenzó a hablar más sobre salud y bienestar, con el fin de acompañar a quienes lo necesitaban.

Asimismo, fundó la organización Oras Respiratus Ry, dedicada a la investigación de enfermedades pulmonares y a crear conciencia sobre su impacto. La iniciativa surgió luego de que su padre, Reijo Oras, fuera diagnosticado con fibrosis pulmonar.

En varias ocasiones, también colaboró con iniciativas relacionadas con la salud mental y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al bienestar.