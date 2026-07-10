París. La senadora paraguaya Celeste Amarilla, en el ojo del huracán tras haber proferido insultos considerados racistas contra el francés Kylian Mbappé el pasado 4 de julio tras el Francia-Paraguay del Mundial, evalúa ahora presentar una denuncia contra el jugador por “calumnia y difamación”.

“Si esta doble imputación es admitida por la justicia de nuestro país (Paraguay), la pena máxima podría elevarse a tres años de prisión y cumplir así con las condiciones del tratado de extradición entre Francia y Paraguay”, indicó en una entrevista a Le Parisien Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la legisladora.

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Estas declaraciones del letrado se refieren a la respuesta de Mbappé a los insultos de la senadora. El futbolista del Real Madrid tildó a Amarilla de “mujer despreciable indigna de su cargo”, después de que esta le dijese, entre otros improperios, que era un “camerunés colonizado” que fingía ser francés y que “lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés”.

Duarte Cacavelos explicó que esta denuncia dependerá de lo que ocurra con la investigación que ha abierto la Fiscalía francesa contra la senadora por “injurias públicas agravadas por el hecho de haber sido proferidas por motivos de origen, etnia, nación, raza o religión, real o supuesta, de la víctima”. La política se enfrenta a una pena de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa.

“Mbappé podría comparecer ante la justicia aquí mismo, en Paraguay. Nuestra postura dependerá del resultado de las acciones emprendidas en Francia. Si estas continúan, la senadora tomará las medidas legales pertinentes”, advirtió.

En todo caso, el representante legal de Amarilla aseguró que la legisladora no se retractará amparándose en la libertad de expresión. “Ella se expresó en su propio nombre, como simple ciudadana y aficionada de la selección, y no en el del poder paraguayo o como representante política”, afirmó el abogado.

Los insultos de Amarilla han provocado reacciones en las jefaturas de Estado de Paraguay y Francia. Emmanuel Macron, presidente francés, dio su apoyo a Mbappé tras los “ataques racistas”, mientras que el homólogo paraguayo de Macron, Santiago Peña, aseguró que las declaraciones de la senadora no corresponden con los valores de su país.

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Sin embargo, esta misma semana, Amarilla volvió a insultar a Mbappé, autor del gol de penalti que eliminó a Paraguay en los octavos de final del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, y al que acusa de prepotencia y altivez, en una sesión del Senado en la que fue reprobada por sus declaraciones.

“Este hijo de puta (sic) le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no (lo) hubiera hecho un francés nunca”, dijo en el pleno, en alusión al gesto del delantero del Real Madrid en ese partido, en el que presuntamente negó el saludo al guardameta paraguayo Orlando Gill al término del encuentro.

Mbappé, nacido en Bondy, en la periferia norte de París del departamento de Seine-Saint-Denis -el que tiene más inmigrantes en Francia-, es hijo de una argelina y un camerunés y, para muchos, es emblema de la Francia multicultural.