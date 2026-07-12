Una pelea ocurrida al interior de un autobús de transporte público en Río de Janeiro, Brasil, se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que un conductor y una pasajera terminan enfrentándose físicamente hasta el punto de intercambiar mordiscos, mientras varios testigos observan la escena.

El registro, grabado por otro de los ocupantes del vehículo, deja ver cómo la discusión escala rápidamente. En medio del forcejeo, el conductor inmovilizó a la mujer mientras ella lo sostuvo con fuerza el rostro e intentó golpearlo.

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La confrontación continuó durante varios segundos y, como respuesta a los ataques, el conductor mordió en repetidas ocasiones los brazos y las manos de la pasajera, generando gritos entre quienes presencian el altercado.

En los instantes finales del video apareció un ciudadano que subió al vehículo con el propósito de detener la pelea. Tras intervenir, separó a los involucrados y ayudó a que la pasajera descendiera del autobús, poniendo fin al enfrentamiento.

🚨VEJA: Passageira e motorista se envolvem em briga com socos e mordidas em ônibus na Freguesia, no Rio de Janeiro.



De acordo com a Secretaria Estadual de Governo, responsável pelo programa, os policiais foram acionados pelo motorista, que relatou ter sido agredido pela mulher… pic.twitter.com/0HPhkWb6dm — Vista Pátria (@vista_patria) July 8, 2026

En redes sociales han circulado distintas versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas sostuvo que el conflicto comenzó con las agresiones de la pasajera tras un reclamo relacionado con una parada del recorrido. Otra explicación, también difundida por usuarios de internet, aseguró que la mujer presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando inició el altercado.

El video desató un amplio debate entre los internautas, quienes cuestionaron el comportamiento de ambos protagonistas y la forma en que la situación terminó saliéndose de control.

Entre los comentarios publicados en redes sociales se leen mensajes como: “El abuso no debe existir ni de parte de las mujeres ni de los hombres”, mientras otros usuarios expresaron su preocupación con frases como: “Qué miedo me da ver las imágenes la verdad”.

El tono del enfrentamiento también dio lugar a reacciones que interpretaron la situación con humor. Uno de los internautas calificó al conductor como “El caníbal del volante”, en referencia a los mordiscos que quedaron registrados en el video.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente si alguna de las personas involucradas presentó denuncias o si el caso derivó en actuaciones por parte de las autoridades competentes.

Entretanto, las imágenes continúan acumulando reproducciones y comentarios, alimentando el debate sobre los episodios de violencia que pueden producirse en el transporte público cuando una discusión termina fuera de control.