Un hombre al que se le imputa la agresión con un palo de escoba a su pareja embarazada fue encarcelado ayer tras ser acusado por violencia doméstica.

La jueza María de Los Ángeles Silva, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto por los artículos de maltrato (3.1) y maltrato a una mujer embarazada (3.2i) al amparo de la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” y por la portación y uso de arma blanca, contra Luis Alberto Cruz Vázquez de 30 años.

La querellante, que se encuentra en su sexto mes de embarazo, narró que el 8 de octubre Cruz Vázquez la agredió con un palo de escoba en la cabeza. No se informó su condición.

El caso fue consultado con la fiscal Bethzylee Correa, quien orientó radicar por los cargos mencionados.

Cruz Vázquez fue encarcelado al no prestar la fianza de $900,000.