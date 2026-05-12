Un hombre que fue sorprendido cuando alegadamente intentaba apropiarse de varias consolas de aire tras escalar la alcaldía de Arecibo, fue enviado a prisión luego que se radicaran cargos en su contra.

El imputado fue identificado como Roberto Arguelles Serrano, de 60 años y vecino de Arecibo. Arguelles Serrano fue sorprendido el lunes en la noche en el techo de la alcaldía por efectivos de la Policía Municipal que tras escuchar ruidos, lo divisaron. Al intervenir con el hombre, encontraron cinco consolas desmanteladas.

En el día de hoy, agentes del CIC de Arecibo consultaron el caso con el fiscal Ariel Chico Juarbe, tras lo que se presentaron cargos en su contra por escalamiento, daños y tentativa de apropiación ilegal. La juez Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para el arresto de Arguelles Serano y le impuso una fianza de $15 mil, la que no prestó, por lo que sería ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 27 de mayo.