Dos individuos fueron acusados hoy por una masacre en la que murieron tres personas y una cuarta resultó herida, en hechos reportados el año pasado en el pueblo de Las Marías.

Según la investigación policíaca, las víctimas, identificadas como Krystal A. Martínez Román; Agnes I. Rivera Castillo y Ramón L. Soto Vázquez, todos de 29, fueron secuestrados en el residencial El Carmen de Mayagüez y conducidos hasta un paraje solitario en Las Marías, en el que los presuntos gatilleros los obligaron a correr monte adentro, abriendo fuego contra estos.

El triple homicidio, incidente en el que una cuarta persona resulto herida con un arma blanca, ocurrió el 17 de junio del 2025 en horas de la tarde, en el kilómetro 17.2 de la carretera PR-119 del barrio Río Cañas, en Las Marías. Fue precisamente el herido quien logró interceptar a un conductor que transitaba por el lugar y pedir ayuda, tras lo que se dio la voz de alerta a las autoridades.

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A Rivera Torres y Colón González se les impuso una fianza global ascendente a $3.1 millones. ( Suministrada )

Conta los imputados, identificados como José A. Rivera Torres, conocido como “Comadreja”, de 38 años y vecino de Manatí y Vicmanuel Colón González, de 29 años y vecino de Bayamón, se radicaron cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, secuestro, y seis cargos por violaciones a la Ley de Armas.

El caso fue investigado por el agente Ángel López Sánchez, de la división de Homicidios del CIC de Mayagüez, mientras que el fiscal Luis A. Flores Velázquez tuvo a su cargo la radicación de los cargos, por los que el juez Luis F. Padilla Galeano determinó causa para arresto y les impuso fianzas ascendentes a 3.1 millones de dólares, las que no prestaron.

A Rivera Torres y Colón González se les impuso una fianza global ascendente a $3.1 millones. ( Suministrada )

Rivera Torres y Colón González no son los únicos acusados por estos hechos, ya que en julio del año pasado se radicaron cargos contra Luis O. Rivera Rivera y Ryan J. Rodríguez Otero, a quienes se les impusieron fianzas de 3.1 y 3.8 millones respectivamente, y Carlos Ruemmele Torres, quien hizo alegación de culpabilidad por estos hechos.