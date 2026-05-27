Un hombre fue asesinado anoche en la parcela Amadeos, calle A, en Vega Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 11:29 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre detonaciones en el lugar.

Al llegar a la escena, agentes encontraron el cuerpo de Joel Daniel Pino Feliciano, de 55 años, con heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto. Según la Uniformada, Pino Feliciano tenía expediente criminal por fraude y apropiación ilegal.

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Hasta ahora, no se ha informado sobre arrestos relacionados con este asesinato.

La investigación quedó a cargo de la agente Arlene Fernández, bajo la supervisión del teniente Isander Rivera, ambos adscritos a la División de Homicidios de Vega Baja, junto al fiscal Orlandy Cabrera.

Según estadísticas de la Policía, en lo que va de mayo se han reportado 44 asesinatos en Puerto Rico, de los cuales 12 ocurrieron apenas durante un solo fin de semana.

Entre los casos más recientes figura el asesinato de una mujer ocurrido el martes en el expreso Román Baldorioty de Castro, en Carolina. Se presume que la joven fue acechada y asesinada por su expareja, quien además es el padre de sus dos hijos.

Mientras, el lunes se reportó un doble asesinato en Guayama, donde fueron encontrados los cuerpos baleados de un hombre y una mujer dentro de un vehículo.

El domingo también estuvo marcado por la violencia, con una masacre en Loíza que dejó tres hombres muertos, además de otro doble asesinato en Juana Díaz.