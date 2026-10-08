Una mujer de 36 años fue acusada de agredir a su pareja con sus manos y un tubo de hierro durante un presunto incidente de violencia doméstica ocurrido en Canóvanas, informó la Policía.

La imputada fue identificada como Jacqueline Rivera Villalongo, residente en Canóvanas, contra quien la Fiscalía radicó cargos por maltrato y maltrato agravado bajo la Ley 54 de Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, además de un cargo por uso y portación de arma blanca bajo la Ley de Armas de Puerto Rico.

Según la investigación de agentes adscritos a la División de Violencia de Género de Carolina, los presuntos hechos ocurrieron el 5 de octubre, a eso de las 9:30 p.m.

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De acuerdo con la Policía, Rivera Villalongo presuntamente utilizó sus manos y un tubo de hierro para agredir a su pareja.

El alegado incidente ocurrió en presencia de cuatro menores de 15, 9, 8 y 1 año de edad, según el informe policíaco.

El perjudicado tuvo que ser transportado en ambulancia hasta un hospital, donde el médico de turno ordenó realizarle un CT Scan y radiografías de la cabeza y los brazos.

El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien radicó los cargos correspondientes.

La prueba fue presentada ante la jueza Geisa Marrero, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $4,000.

Rivera Villalongo no prestó la fianza, por lo que fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior.