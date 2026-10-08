Un joven de 18 años fue arrestado esta madrugada por una presunta violación a la Ley de Armas, en una intervención realizada por agentes de la Unidad Motorizada de Fajardo en el residencial El Cemí, en Luquillo.

Según informó la Policía, los agentes realizaban un patrullaje preventivo a pie por las inmediaciones del residencial cuando intervinieron con el joven, a quien le ocuparon una serie de artículos.

Entre la evidencia ocupada figura una pistola Glock modelo 26, calibre 9 milímetros, así como un cargador Glock con capacidad para 24 municiones y 24 balas calibre 9 milímetros.

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Además, los agentes ocuparon un celular y una máscara.

La intervención fue realizada por los agentes Ángelo Meléndez y Joshua Alicea, bajo la supervisión del sargento Gamalier Velilla, de la Unidad Motorizada de Fajardo.

El caso será consultado con el fiscal de turno, quien determinará la radicación de los cargos correspondientes.