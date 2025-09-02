Un menor de 17 años fue intervenido anoche por las autoridades en Luquillo tras ocuparle un arma de fuego y municiones, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:00 p.m. en la carretera PR-940, intersección con la PR-983, cuando agentes de la División de Operaciones Tácticas de Fajardo realizaron una intervención en la que también fue arrestado Ezequiel Quiñonez Osorio, de 19 años y residente en Luquillo.

Durante la intervención, se ocupó una pistola Glock modelo 27 calibre .40, un total de 75 municiones y cinco cargadores. Además, fue confiscado un vehículo Honda Accord del 2008 para fines de investigación.

El caso fue consultado con el fiscal Pedro Vargas, quien instruyó mantener a Quiñonez Osorio bajo custodia en lo que se someten los posibles cargos en el Tribunal de Fajardo.

En cuanto al menor, la Policía no ofreció más detalles sobre las posibles acciones legales que enfrentará.