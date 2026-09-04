Un ciudadano fue agredido con un machete anoche frente a su residencia localizada en el barrio Balboa, en Mayagüez, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Las autoridades fueron alertadas de la agresión a eso de las 7:50 de la noche de ayer, jueves, movilizándose al lugar de los hechos.

Según informes preliminares, el perjudicado, de 54 años, narró que varios individuos se acercaron a su hogar procurándolo.

Al salir de su casa, se suscitó una discusión por motivos que no han sido revelados. Uno de los hombres, que portaba un machete, lo agredió, causándole heridas en diferentes partes del cuerpo.

El sospechoso huyó del lugar junto a sus acompañantes.

El perjudicado fue atendido en una sala de emergencia, donde le tomaron en total 55 puntos de sutura en las heridas. Al momento su condición es estable.

El agente Dixon Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, se encuentra a cargo de la pesquisa.