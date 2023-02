“La muerte del niño no va a quedar impune”.

Esa fue la promesa del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, durante una rueda de prensa sobre las estrategias para esclarecer la primera masacre del 2023, que cobró la vida de un niño inocente, y prevenir una segunda ronda de venganza, al reiterar que se le hará justicia.

“(Me siento) indignado, golpeado, porque primero soy padre, porque tengo hijos y después alcalde, triste. Mi esposa y yo no dormimos y máxime que de madrugada nos llamaron porque el niño había muerto”, dijo abatido Alicea Vasallo, quien se observaba lloroso, al tiempo que explicó que durante sus 61 años de vida en el municipio que dirige, “nunca había visto una escena tan aterradora como la que vivimos anoche”.

PUBLICIDAD

Alicea Vasallo se refería al niño Ian Ordoñez, de cuatro años y quien se convirtió esta madrugada en la víctima más reciente de la violencia generada por pandillas en el residencial Jardines de Cataño, cuando gatilleros abrieron fuego contra dos hombres mientras se llevaba a cabo una fiesta de cumpleaños. Con su muerte ascienden a tres las víctimas, por lo que se clasificó el suceso como la primera masacre de 2023.

Eran las 7:30 p.m. de ayer, lunes, cuando pasó por la avenida Flor del Valle, en Cataño, frente al complejo de vivienda pública, una guagua Toyota Tacoma color gris y otro vehículo, del cual no hay descripción, desde la cual abrieron fuego contra Johnny Jay Osorio García de 24 años, quien era vecino del residencial Rosendo Matienzo Cintrón de ese municipio, y Jesús Carrasquillo Alicea de 23 años y vecino de la urbanización Royal Town en Bayamón.

Ficha policíaca de Jesús Carrasquillo Alicea. ( Suministrada )

El primero murió en la entrada del residencial y Carrasquillo Alicea fue abandonado frente al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Cataño.

A eso de las 2:00 a.m. de hoy, martes, el pequeño, quien recibió un impacto de bala en el abdomen, fue declarado muerto en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Otros menores, una niña de 9 años y un niño de 10, ambos hermanos, resultaron heridos de bala. Los menores no viven en esa comunidad.

Las banderas ondearán hoy a media asta “por una semilla que debió germinar”, expuso Alicea Vasallo.

El alcalde se reuniría con los padres de los menores sobrevivientes y conversó temprano con el padre de Ian, a quien le dijo que “todo un pueblo está con él”. Así mismo, visitó a la progenitora de una de las víctimas, ya que conocía a los dos adultos asesinados, y se dispone a visitar los planteles escolares a los que asisten.

PUBLICIDAD

La teoría que se investiga es que el objetivo de los pistoleros podría ser Edwin Rivera Pérez, alias Bubu, quien logró escapar ileso. Este es el líder de la organización criminal que opera en el residencial Jardines de Cataño, que fue vinculada a una balacera con policías.

Además, Bubu estuvo con la influencer Pinky Curvy, cuando la asesinaron en el 2020, en Hato Rey.

La División de Crímenes Cibernéticos indaga si es veraz la información que surgió sobre una publicación que hizo Bubu en Facebook en la que le retaba a quienes lo buscaban (de otros puntos de drogas) a que lo buscaran que se encontraba en el residencial.

Durante un operativo contra una organización criminal sospechosa de cometer varios asesinatos, agentes les dieron muerte a dos hombres en medio de un intercambio de disparos, en hechos reportados en mayo del año pasado, en el balneario Punta Salinas, en Toa Baja.

Cuando personal de la división de Vehículos Hurtados de Bayamón divisó la tablilla de un vehículo que había sido robado, y al dar el alto, varios sujetos comenzaron a disparar y los agentes repelieron la agresión. Se cree que Bubu escapó y se investiga si los cargos radicados contra Osorio García por ese incidente no prosperaron en alguna etapa del proceso judicial ya que no está fichado.

“No es que dispararon hacia un cumpleaños de niños, los individuos tienen unas rencillas personales, quizás en un momento dado unas personas notifican donde están los individuos que ellos quieren eliminar de las calles y llegan al lugar empiezan a disparar y como las balas no tienen nombres, como digo yo y en el momento en el que les disparan a unas personas que los están buscando hay niños corriendo, hay niños y un cumpleaños y lamentablemente pasó la situación”, detalló el teniente coronel Israel Vázquez Rivera, comandante del área policíaca de Bayamón.

PUBLICIDAD

Ningún menor tiene relación alguna con los occiso.

Sobre el objetivo de los sicarios, Vázquez Rivera dijo que esa teoría conlleva una mayor investigación para corroborarse y aprovechó la oportunidad para solicitar la ayuda de la ciudadanía llamando a través de la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) al 787-343-2020 y al 787-269-2424, que es el cuadro de la comandancia de área de Bayamón.

Agregó que tienen 70 efectivos asignados a esta investigación, mientras que el alcalde puso a su disposición a 52 policías municipales en horarios de 12 horas, tras suspender las vacaciones y días libres. Esta tarde se iniciará una serie de intervenciones que espera redunde en resultados positivos.

Además, unidades especializadas del NPPR, divididos en varios grupos, se encuentran levantando inteligencia, buscando imágenes de cámaras de seguridad, entre otras gestiones investigativas para no solo intervenir en Cataño sino en la zona metropolitana.

“Nos sentimos indignados, nos sentimos molestos, nos sentimos frustrados en ese sentido de ver a un niño perder la vida y a otros niños heridos, y a la misma vez empezamos a trabajar desde ese momento con las unidades investigativas, los de inteligencia, los uniformados, policías municipales y empezamos a buscar información porque esto no se puede quedar impune, vamos a dar con los que cometieron estos delitos y vamos a mantener un plan de trabajo indefinido, dentro del área de Cataño y fuera de esa jurisdicción”, puntualizó Vázquez.

Para esta fecha el año pasado no se habían reportado asesinatos en Cataño.

PUBLICIDAD

Mañana en la tarde, el alcalde se reunirá con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para hablarle del caso y de las medidas necesarias para vivir en paz en su municipio.

“No tienen una pizca de humanidad”

La secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, expresó a través de la red social de Twitter su tristeza por el crimen del niño.

“La pérdida de un niño de 4 años en medio de una balacera entre delincuentes, nos genera una tristeza indescriptible, pero también una indignación ante la cual no podemos callar. Quienes cometieron estos asesinatos, evidentemente, no tienen una pizca de humanidad. No puedo ni imaginar el dolor de esa madre y ese padre, que vieron cómo un acto violento y vil le arrebató la vida a su pequeño. Como sociedad, y eso nos incluye a todos -sociedad civil, empresa privada y gobierno- debemos replantearnos dónde hemos fallado, como para que el respeto a la vida haya pasado a un segundo plano, y encaminar nuevos esfuerzos de prevención”, manifestó.

La funcionaria le extendió a la familia del menor sus condolencias y sus deseos de que los otros dos heridos se puedan recuperar prontamente.

El Departamento de Educación, por su parte, envió sus recursos a la escuela elemental Isaac Del Rosario para brindarle apoyo emocional a los alumnos que conocen a los menores heridos y a los miembros de su facultad. También se reforzó la seguridad en su entorno.