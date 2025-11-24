Personal del Negociado de Patrullas de Carreteras, arrestó durante la semana del 17 al 23 de noviembre, a 74 conductores por manejar en estado de embriaguez.

En el mismo período ocurrieron accidentes de tránsito de carácter fatal en Toa Baja, Arroyo, Mayagüez, Dorado, Vega Baja, Bayamón, Canóvanas y Coamo.

Uno de los casos que más consternó al país fue el de una mujer que se encontraba para junto a su hijo y otro adolescente, en el área verde, en el lado derecho de la intersección de las carretera PR-3 y PR-188, en Canóvanas, los cuales perdieron la vida cuando un conductor de 18 años, que transitaba en aparente exceso de velocidad perdió el control y los atropelló, causándole la muerte. También chocó una camioneta estacionada.

Las víctimas fueron identificadas como Angélica Lebrón De Jesús, de 42 años y su hijo Jayden Bermúdez Lebrón de 12 años. En el hospital falleció Kenny Yadiel Almonte Olea, de 14 años. Se informó que estaban recogiendo dinero para un viaje deportivo.

El otro accidente fatal, ocurrió en la tarde del sábado, en la carretera PR-137, en Vega Baja, donde un conductor invadió el carril contrario y chocó un automóvil que era manejado por Michaiska M. Romero Rodríguez, de 25 años y su bebé de un mes de nacido, que se encontraba en su asiento protector. Ambos fallecieron.

El padre del infante resultó herido. En tiempo récord se le radicaron cargos al chofer que impactó a la familia.

En una semana se expidieron 9,836 multas por violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, de las cuales 40 se entregaron a conductores no autorizados para manejar un vehículo de motor.

También se recuperaron en estas intervenciones dos vehículos hurtados, se confiscó la misma cantidad, se ocupó una motora y 15 vehículos con gravamen de desaparecido.

En lo que va de año han ocurrido 234 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 22 menos, que los reportados para la misma fecha el año pasado.

En las estadísticas se observa un aumento de un 5% en las muertes de peatones atropellados.