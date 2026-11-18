Una mujer de 35 años fue arrestada y sus dos hijos, de 15 y 17 años, quedaron detenidos durante una intervención de la Policía realizada esta mañana en el residencial Trina Padilla de Sanz, en Arecibo.

Según informó la Uniformada, agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos de las áreas de Arecibo, Utuado y Aguadilla realizaron un plan de trabajo para diligenciar una orden de arresto en un apartamento del edificio 24 del complejo residencial.

Durante la intervención, los agentes ocuparon un rifle negro, 28 municiones calibre .223, un cargador y marihuana.

Sin embargo, la persona contra quien iba dirigida la orden de arresto no se encontraba en el lugar.

El caso será consultado con la División de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo y la Fiscalía, junto con el Procurador de Menores.