Un conductor denunció a las autoridades que fue víctima de un robo en la modalidad de carjacking, reportado durante la madrugada de hoy, domingo, en el kilómetro 20.4 de la carretera PR-2, frente a una empresa proveedora de equipo médico, en Toa Baja.

Según la información preliminar, a las 4:00 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar los agentes al lugar, el perjudicado, de 58 años, informó que fue interceptado por varios asaltantes que, mediante amenaza e intimidación con armas de fuego, lo despojaron de una guagua Hyundai Santa Cruz, color blanco, del año 2024 y con tablilla 1170176.

El perjudicado no resultó herido durante el incidente.

Los sospechosos abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.