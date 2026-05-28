Dos jóvenes resultaron heridos de bala anoche en el área de la cancha de la urbanización Ciudad Interamericana, en Bayamón.

Según informó la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 8:16 p.m., mientras las víctimas se encontraban conversando en el estacionamiento del lugar cuando alguien les realizó múltiples disparos.

Los perjudicados, ambos de 22 años, sufrieron una herida de bala cada uno, por lo que fueron transportados a distintas instituciones hospitalarias en condición estable.

Al momento, las autoridades desconocen el móvil de la agresión y no se ha reportado el arresto de personas vinculadas al incidente.

El agente Miguel Colón, adscrito al precinto de Bayamón Sur, investigó preliminarmente la querella y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.