Un hombre resultó gravemente herido anoche luego de ser impactado por un auto mientras cabalgaba en la carretera 181, en jurisdicción de San Lorenzo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, la conductora Reina M. Hernández Martínez, de 36 años y residente de San Lorenzo, manejaba un Mazda 6 del 2016 cuando presuntamente no cedió el paso y realizó un viraje hacia la izquierda.

Esto provocó que el caballo montado por Ehrick I. Gómez Hernández, de 45 años y residente de Caguas, impactara con el lado derecho del vehículo, cayendo al pavimento y sufriendo múltiples traumas.

Gómez Hernández fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición de gravedad. La conductora fue sometida a la prueba de alcohol en el aliento, la cual arrojó un resultado de 0%.

El agente José M. Alicea, de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, junto a la fiscal Natalie Díaz, están a cargo de la investigación.