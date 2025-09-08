Un hombre fue asesinado esta madrugada frente al residencial Tomás Sorolla en el municipio de Morovis, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, a eso de las 12:58 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron a un hombre con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, que le causaron la muerte en el acto.

El occiso fue identificado por un familiar como Marcos Javier Marrero Lozada, de 45 años y residente de Corozal.

Marrero Lozada poseía expediente criminal por apropiación ilegal agravada, según la Policía.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo atiende el caso junto a la fiscal Yolanda Pitino Acevedo.