Una mujer murió y su pareja resultó gravemente herido tras ser atropellados anoche en la carretera 181, en jurisdicción de Gurabo, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a las 6:50 p.m., cuando la conductora Myriam Gándara Resto, de 58 años y residente en Gurabo, transitaba en un vehículo Jeep Grand Cherokee Laredo del año 2005. Según el informe preliminar, al llegar al kilómetro 43.5 no se percató de dos peatones que cruzaban la vía y los impactó con la parte delantera izquierda de su auto.

En el acto murió Anélida Ortiz Santiago, de 76 años, mientras que su pareja, Antonio Rodríguez Quiles, de 69, cayó al pavimento y fue atropellado por un Mitsubishi Outlander del 2023, conducido por Tamara M. Rivera López, de 50 años y residente en Río Grande.

Rodríguez Quiles fue transportado en condición de gravedad al Centro Médico de Río Piedras.

La Policía indicó que ambas conductoras arrojaron 0% de alcohol en la prueba de aliento. El vehículo Jeep Grand Cherokee fue ocupado como parte de la investigación.

El agente Julio E. Lebrón, de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas, y la fiscal Natalie Díaz están a cargo de la pesquisa.