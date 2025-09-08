Un accidente entre dos motoras dejó a un joven gravemente herido anoche en la carretera PR-1, en Santa Isabel, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, a eso de las 8:14 p.m. Hiram Vega Alvalle, de 29 años y residente de Juana Díaz, conducía una motora Veloce color negro sin poseer licencia y a una velocidad que le impidió mantener el control.

Esto provocó que impactara otra motora marca Qixi, también negra, manejada por Adalberto Torres León, de 43 años, igualmente residente de Juana Díaz y quien tampoco tenía licencia para conducir la motora.

Torres León rechazó recibir asistencia médica, mientras que Vega Alvalle resultó con heridas de gravedad. Fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado hasta el Parque de Paso Seco, en Santa Isabel, desde donde se le trasladó en ambulancia aérea al Centro Médico en Río Piedras. Al momento, se desconoce su condición.

La fiscal Limarie Cobián ordenó ocupar ambas motoras como parte de la investigación. El agente Ramón Velázquez Pérez, de Patrullas de Carreteras de Ponce, estuvo a cargo del caso.