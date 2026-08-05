Un peatón radicó una querella anoche por agresión en el expreso Jesús T. Piñero, en la salida hacia la calle Dr. Rafael López Sicardó, en Hato Rey.

El perjudicado alegó que a eso de las 8:55 p.m. fue impactado por el conductor de un automóvil color azul.

Un individuo se le acercó y lo golpeó con los puños en el área del rostro, provocando que la víctima cayera al suelo. Como resultado, sufrió una herida abierta en el brazo izquierdo. El hombre continuó golpeándolo en la cabeza y luego se fue de la escena.

El perjudicado fue atendido por paramédicos y transportado al CDT de Río Piedras, donde fue evaluado por un médico de turno, que le diagnosticó una fractura en la mandíbula, laceraciones en el rostro y le tomaron cuatro puntos de sutura en el brazo.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan continuará con el caso.