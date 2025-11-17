Un conductor resultó herido de bala esta madrugada durante una persecución de la Policía Municipal de Carolina que comenzó en las inmediaciones del hotel Courtyard by Marriott en la avenida Boca de Cangrejos, en ese municipio.

Según informes preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, a eso de la 1:30 a.m. de hoy, lunes, un sargento municipal estaba echando gravilla a un hoyo en la carretera cuando pasó un automóvil Toyota Yaris, desde el cual estaban disparando.

De inmediato, comenzó una persecución por las avenidas Isla Verde, Román Baldorioty de Castro y Los Ángeles, y culminó en la Campo Rico, donde fue arrestado el sospechoso.

Al detenido, de entre 21 a 25 años, se le ocupó una pistola para la cual posee licencia de portación.

El hombre herido fue trasladado a un hospital. Su condición es estable.

No se reportaron policías municipales heridos.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y el Negociado de Investigaciones Especiales tienen a cargo la pesquisa.