Un conductor resultó herido de bala esta madrugada durante una persecución de la Policía Municipal de Carolina que comenzó en las inmediaciones del hotel Courtyard by Marriott en la avenida Boca de Cangrejos, en ese municipio.

Según informes preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, a eso de la 1:30 a.m. de hoy, lunes, un sargento municipal estaba echando gravilla a un hoyo en la carretera cuando pasó un automóvil Toyota Yaris, desde el cual estaban disparando.

De inmediato, comenzó una persecución por las avenidas Isla Verde, Román Baldorioty de Castro y Los Ángeles, y culminó en la Campo Rico, donde fue arrestado el sospechoso.

Relacionadas

  1. Hombre de 55 años muere calcinado tras incendio en su hogar

  2. Mujer se lanza del vehículo para escapar de un carjacking en Barceloneta

  3. Entregan nueva flota de motocicletas a la Policía Municipal de San Juan

  4. Arrestan a hombre en Bayamón por posesión de vehículo hurtado

  5. Graves dos motociclistas en accidente “hit and run” en Maunabo

Al detenido, de entre 21 a 25 años, se le ocupó una pistola para la cual posee licencia de portación.

El hombre herido fue trasladado a un hospital. Su condición es estable.

No se reportaron policías municipales heridos.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y el Negociado de Investigaciones Especiales tienen a cargo la pesquisa.