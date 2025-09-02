Conductor se queda dormido y choca contra dos camiones en Naranjito
El perjudicado invadió el carril contrario.
Un conductor que presuntamente se quedó dormido al volante chocó contra dos camiones esta madrugada en el kilómetro 14.3 de la carretera PR-152, a la altura del barrio Cedro Abajo de Naranjito, informó la Policía de Puerto Rico.
El hombre conducía una guagua Suzuki Vitara cuando invadió el carril contrario e impactó los camiones que transitaban por la vía.
El conductor sufrió heridas leves y fue transportado a una institución hospitalaria. No se reportaron otras personas heridas en el incidente.
La carretera PR-152 permanece cerrada en lo que se completa la investigación. Las autoridades exhortaron a utilizar vías alternas como la carretera PR-809.