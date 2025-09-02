Un conductor que presuntamente se quedó dormido al volante chocó contra dos camiones esta madrugada en el kilómetro 14.3 de la carretera PR-152, a la altura del barrio Cedro Abajo de Naranjito, informó la Policía de Puerto Rico.

El hombre conducía una guagua Suzuki Vitara cuando invadió el carril contrario e impactó los camiones que transitaban por la vía.

El conductor sufrió heridas leves y fue transportado a una institución hospitalaria. No se reportaron otras personas heridas en el incidente.

La carretera PR-152 permanece cerrada en lo que se completa la investigación. Las autoridades exhortaron a utilizar vías alternas como la carretera PR-809.