Para que el exboxeador Félix “El Diamante” Verdejo cumpla una convicción federal tiene que ser encontrado culpable de, al menos, uno de los dos delitos principales que pesan en su contra, que son “carjacking” y secuestro, explicó este viernes el exfiscal federal Osvaldo Carlo.

El letrado indicó que el caso contra el otrora representante olímpico de Puerto Rico por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz, en hechos reportados el 29 de abril de 2021, no tendría jurisdicción federal si el jurado que analiza la prueba por tercer día consecutivo no llega a un acuerdo unánime o lo encuentra no culpable de alguno de estos cargos “básicos”. Es que el carjacking y el secuestro es lo que les dio a las autoridades federales la potestad de procesar a Verdejo. De lo contrario, el caso se hubiese tenido que quedarse en el foro estatal.

“Tiene que encontrar que uno de esos dos cargos ocurrió para que tenga una convicción. Si hay convicción de carjacking o secuestro, da jurisdicción (federal) a que lo demás ocurrió”, precisó.

Los otros dos cargos imputados contra Verdejo son los de asesinato de un niño por nacer, ya que Rodríguez Ortiz tenía de tres a seis semanas de embarazo, así como portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Carlo explicó que, si el jurado no cree que el expúgil mató a Keishla, no hay razón tampoco para que crea que asesinó a su bebé por nacer o que se haya utilizado un arma de fuego. Pero, aun cuando el jurado entiende que sí cometió estos delitos y no así el de “carjacking” o el secuestro, el caso quedaría nulo ya que no habría jurisdicción federal.

“Si ese delito jurisdiccional no está ahí y si tú no encuentras que a la mamá la mataron en un ‘carjacking’, pues no puedes creer que mataron al feto”, detalló.

Tras enfatizar la importancia de establecerse que existe jurisdicción, el exfiscal federal indicó que con que el jurado lo encuentre culpable de manera unánime de tan sólo uno de los cargos de “carjacking” o de secuestro las consecuencias serán las mismas, ya que la sentencia correspondiente a estos cargos es de cadena perpetua.

Precisó que una sentencia de cadena perpetua representa que debe cumplir prisión por “vida natural”.

“En Puerto Rico, la cadena perpetua, a base de las últimas enmiendas que se han hecho, a los 25 años tú cualificas para ir ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. En lo federal, no existe eso. Primero, que se eliminó la Junta de Libertad Bajo Palabra en lo federal, por un lado, y, por el otro, las sentencias federales de cadena perpetua son por la vida natural de la persona. No hay derecho a ir ante ningún cuerpo a buscar una reducción. Esa sentencia es por la vida natural de la persona. O sea, que tú entras a la cárcel y sales muerto. Esa es la única manera que vas a salir de allí, contrario a como es la cadena perpetua en Puerto Rico, que una persona como Verdejo, que es un hombre joven, a los 25 años de estar en la cárcel puede optar por ir ante la Junta de Libertad Bajo Palabra y tiene una oportunidad real de salir a los 25 años. En lo federal, no. En lo federal va a estar ahí, a menos que en un futuro él consiga una revocación de la sentencia por alguna violación constitucional, él va a estar ahí el resto de su vida”, indicó.

Bajo la posibilidad de que Verdejo sea encontrado culpable de los dos delitos básicos, Primera Hora cuestionó a Carlo si sería sentenciado a dos cadenas perpetuas. Pero, expuso que las sentencias en estos casos son concurrentes, por lo que no habría diferencia. Sería juzgado de cárcel hasta su muerte.

Entre sus explicaciones, el exfiscal federal reconoció que la evaluación del caso de Verdejo puede resultar confuso a los miembros del jurado, ya que no es el “carjacking” o un secuestro “típico”. Esto se debe a que Keishla se montó en la guagua de Verdejo de manera voluntaria el día que fue asesinada y lanzada hacia el agua en la zona del puente del Teodoro Moscoso.

No obstante, explicó que la teoría del Ministerio Público es que una vez dentro de ese vehículo le quitaron las llaves de su auto en contra de su voluntad, lo que representaría el robo de auto. Mientras, en torno al secuestro señaló que el beneficio económico involucrado se estableció en torno a que el exboxeador vería afectada su carrera profesional si naciera un hijo fuera de su matrimonio o perdería su matrimonio.

Por su parte, el abogado Ernie Cabán indicó que, a su juicio, “la Fiscalía federal presentó una prueba robusta, circunstancial y directa que vincula a Verdejo con el caso”. Dijo que sus argumentos se sostienen al analizar que, durante la presentación de la moción de absolución perentoria, los abogados de defensa atacaron los delitos y no el hecho de que su cliente sí estaba en la escena del crimen.

Las posibilidades del veredicto que pueden ocurrir en este caso son “un veredicto con cargos culpables o no culpables o no veredicto, porque no se pongan de acuerdo”.

En el caso de que no haya veredicto, debido a que el jurado no alcance una decisión unánime, la Fiscalía podría proseguir a la selección de un nuevo jurado para realizar un nuevo juicio en contra del exboxeador.

Sobre la realidad de que este proceso de deliberación se extiende ya a su tercer día, Cabán indicó que “la demora no me parece irrazonable, porque son 40 testigos y decenas de documentos que por primera vez tiene jurado ante su consideración”.

A modo de ejemplo, dijo que en el juicio posiblemente una toma de un vídeo fue de cinco minutos, pero que el jurado en su deliberación quiera ver el vídeo completo que dura 20 minutos. Dijo que todos estos factores pueden provocar que se extienda el proceso.