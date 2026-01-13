La vista preliminar contra Christian Serrano Rosario, acusado de matar a puñaladas a su hijo de cinco años en la víspera del Día de Reyes, se realizará el 29 y 30 de enero, según determinó este martes la jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo, del Tribunal de Primera Instancia en Caguas.

El fiscal Amed Rivera Millán, del Departamento de Justicia, explicó a Primera Hora que el inicio de la vista preliminar se canceló este martes, ya que el abogado que le fue asignado a Serrano Rosario de la Sociedad para la Asistencia Legal, Donald Milán Guindín, informó que no estaba preparado para levantar su defensa.

Dijo que, en cambio, “el ministerio público estaba preparado para ver el caso”.

Ante la situación, la vista se tornó en una en la que el nuevo abogado pidió tener acceso al récord médico de Serrano Rosario del 2024 en el Hospital Panamericano. Comentó que en ese año se realizó una vista judicial en contra del ahora acusado para lograr que fuese internado por alguna condición de salud mental.

El abogado también solicitó información sobre los análisis que ha realizado Salud Correccional al acusado.

El fiscal explicó que se opuso a que la prueba fuese traída en el caso, principalmente la del 2024.

“Por ser información remota, nada tiene que ver con estos hechos. Son del 2024. Al ser tan remotas, entendemos no es pertinente”, sostuvo.

Sin embargo, la jueza permitió a Milán Milán Guindín tener acceso a la prueba solicitada.

Aunque este tema de la salud mental del acusado se discutió, no hubo una petición del abogado de defensa de realizar una vista de procesabilidad contra Serrano Rosario. En esta se analizaría si está capacitado mentalmente para enfrentar el proceso judicial por la muerte de su hijo.

Serrano Rosario, quien estuvo presente en la vista judicial de este martes, fue acusado el pasado 6 de enero de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Quedó ingresado a prisión, porque no pudo pagar una fianza de $1.7 millones que le impuso la jueza superior Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas.

De la investigación a cargo del agente Elvin Adán Matías, de la División de Homicidios se desprende que el lunes, 5 de enero, en la carretera 789, del sector El Tamarindo, en Caguas, Serrano Rosario cometió el delito de asesinato en primer grado contra Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, su hijo biológico de cinco años. Este acto violento fue consumado en la residencia de la víctima, donde vivía con sus padres, mediante el uso de un arma blanca. El arma fue ocupada en la escena, al igual que el vehículo del sospechoso.

El menor fue enterrado el lunes, en Caguas.